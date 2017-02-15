LTE: Треть мобильного интернет-трафика Билайн в роуминге обеспечивает LTE

MForum.ru
15.02.2017,
Первое соглашение о LTE-роуминге, заключенное Билайн, начало действовать 10 октября 2014 года. В настоящее время у компании 94 партнера в области LTE-роуминга.
С 2014 года заметно выросло потребление интернет-трафика пользователями, и, как сказано в заголовке, по данным компании доля мобильного интернет-трафика в роуминге, обеспечиваемого LTE-технологиями, достигла трети.
По объему трафика в LTE-роуминге в 2016 году доминировали Испания, Италия, Франция, Греция, США, Германия, Швейцария, Китай, Грузия и ОАЭ.
В 2015 году список был иным: Франция, Италия, Испания, США, Германия, Латвия, Швейцария, Греция, Австрия, Нидерланды.
Другие операторы "большой тройки" не часто сообщают о своих успехах в области LTE-роуминга, возможно я пропустил какие-то анонсы, поэтому приведу изрядно устаревшие цифры:
- 66 стран у МегаФона
- 44 страны у МТС
Так что, по известным мне данным, Билайн с 94 странами на сегодня лидирует в плане предоставления услуг LTE-роуминга по числу стран, где доступна эта услуга.
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