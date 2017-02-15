LTE: Треть мобильного интернет-трафика Билайн в роуминге обеспечивает LTE

15.02.2017, MForum.ru

Первое соглашение о LTE-роуминге, заключенное Билайн, начало действовать 10 октября 2014 года. В настоящее время у компании 94 партнера в области LTE-роуминга.

С 2014 года заметно выросло потребление интернет-трафика пользователями, и, как сказано в заголовке, по данным компании доля мобильного интернет-трафика в роуминге, обеспечиваемого LTE-технологиями, достигла трети.

По объему трафика в LTE-роуминге в 2016 году доминировали Испания, Италия, Франция, Греция, США, Германия, Швейцария, Китай, Грузия и ОАЭ.

В 2015 году список был иным: Франция, Италия, Испания, США, Германия, Латвия, Швейцария, Греция, Австрия, Нидерланды.

Другие операторы "большой тройки" не часто сообщают о своих успехах в области LTE-роуминга, возможно я пропустил какие-то анонсы, поэтому приведу изрядно устаревшие цифры:

- 66 стран у МегаФона

- 44 страны у МТС

Так что, по известным мне данным, Билайн с 94 странами на сегодня лидирует в плане предоставления услуг LTE-роуминга по числу стран, где доступна эта услуга.

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