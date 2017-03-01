Big Data: В Билайн исследовали потребление трафика в роуминге

01.03.2017, MForum.ru

Несмотря ни на что, жители России в 2016 году продолжали путешествовать, как по стране, так и за границей. Анализ, проведенный в Билайн, показывает, что более половины тех, кто интересуется поездками по России, в итоге поехали путешествовать или отдыхать. При этом потребление трафика в роуминге выросло на 54% год к году.

Число выезжающих за границу России конечно сократилось - здесь сказались и запреты на поездки отдельным категориям правительственных служащих, и экономическая ситуация, ударившая по карману многих жителей нашей страны. Да и политическая обстановка, усложнившиеся отношения с Турцией и Украиной, тоже, как говорится, не способствуют поездкам в эти страны. Впрочем, сократилось число поездок и в Казахстан. В итоге имеем сокращение путешествующих за границу на 18% гг. Направления изменеились - приросло число роумеров в Тунисе, на Кипре, в Китае и Таиланде. Ожидаемо подросло число путешественников по России - на 6% гг.

Направления оказались самыми популярными в 2016 году (в скобках приведены страны по итогам 2015 года):

Беларусь (Беларусь)

Украина (Турция)

Казахстан (Украина)

Грузия (Казахстан)

Германия (Египет)

Италия (Грузия)

Испания (Германия)

Турция (Италия)

Франция (Испания)

Таиланд (Узбекистан)

На эту десятку стран пришлось 52% всех путешественников.

За границу в 2016 году чаще других ездили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Смоленска, Казани, Краснодара, Барнаула, Ставрополя и Екатеринбурга. В 2015 году наибольшее количество поездок в другие страны совершили абоненты Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Барнаула, Ставрополя и Смоленска.

По России ездили в основном в такие города:

Москва (Москва)

Ростов-на-Дону (Ростов-на-Дону)

Краснодар (Краснодар)

Владимир (Воронеж)

Воронеж (Нижний Новгород)

Нижний Новгород (Владимир)

Ставрополь (Ставрополь)

Тула (Тула)

Калуга (Калуга)

Тверь (Тверь)

По России активнее других ездили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Волгограда, Краснодара, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Саратова и Тулы, а в 2015 году – Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Волгограда, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону, Барнаула, Уфы и Саратова.

По данным анализа Big Data, в прошлом году вопросами организации путешествий интересовалось 12,3% абонентов «Билайн». При этом чаще всего это были люди в возрасте от 25 до 35 лет – 35%, на втором месте абоненты от 35 до 45 лет – 26%, а на третьем месте люди от 45 до 55 лет – 13,5%. Среди интересовавшихся путешествиями доля абонентов от 18 до 25 лет составляет 12%, от 55 до 64 лет – 6,5%, меньше 18 лет – 3,3%, а абонентов от 64 лет – 3,7%.

Наиболее активно поездками интересовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставрополя, Ростова, Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Саратова. При этом из тех, кто ранее планировал поездки, в результате в путешествия по России отправились 49% абонентов, гораздо хуже оказалась ситуация с зарубежными поездками, а за границу в итоге поехало только 13% из тех, кто планировал это сделать.

Согласно анализу Big Data, абоненты с доходом от 12 до 46 тысяч рублей – отправились в поездки по Украине, Беларуси и Казахстану, с доходом от 46-100 тысяч рублей - по Беларуси, Украине и Испании, от 100 тысяч рублей – по Германии, Беларуси и Франции.

Иногда кажется, что все абоненты, выехав за рубеж предпочитатют пользоваться местными SIM-картами или звонками через мессенджеры в бесплатных Wi-Fi сетях отеля. Это не совсем так. Да, голосовой трафик в международном роуминге в 2016 году сократился на 14%. Зато вырос объем потребленного трафика ШПД в роуминге. Не последнюю роль в этом сыграла цена - 5 рублей за 1 МБ. Кроме того, ВымпелКом лидирует среди российских операторов по числу заключенных договоров на LTE-роуминг, у компании насчитывается 94 роуминг-партнера по LTE! Закономерный итог - за год выросло в 1.5 раза число роумеров LTE, втрое вырос трафик российских абонентов в зарубежных сетях LTE. Среднемесячное потребление LTE трафика "на абонента" выросло вдвое. И, конечно, заметно сократилось число отправленных за год SMS - на 27% в целом, на 11% - на абонента.

А вот в России эсэмэсками пользоваться продолжают, в поездках по России SMS-трафик за го увеличился на 29%, голосовой - на 25%. При этом в среднем один клиент разговаривал в месяц на 18% больше, чем в 2015 году и отправил на 22% больше SMS.

Число приезжающих в Россию из-за рубежа в 2016 году сократилось на 17%. А жаль, ведь это так необходимые стране валютные поступления. Больше всего сократилось число гостей из Казахстана, Украины, Турции, Армении, Германии, Беларуси, Франции, Италии, Польши и Узбекистана. Зато приросло число приехавших из Китая, Израиля, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Канады, США, Филиппин, Швеции и Монголии.

Если говорить про абсолютные количества приехавших, то топ выглядит так:

Украина (Украина)

Казахстан (Казахстан)

Беларусь (Беларусь)

Китай (Германия)

Германия (Китай)

США (США)

Азербайджан (Польша)

Эстония (Эстония)

Польша (Азербайджан)

Финляндия (Франция)

Наличие в рейтинге такой "большой" страны, как Эстония, немало говорит об абсолютных объемах числа ездящих.

Самыми популярными направлениями среди иностранцев стали города с развитым туризмом, а также крупные транспортные артерии. Абоненты из стран СНГ (их основу составляют сезонные рабочие) чаще всего в прошлом году посещали Москву, Ростов, Белгород, Брянск, Санкт-Петербург, Оренбург, Смоленск, Краснодар, Омск и Махачкалу, а в 2015 году – Москву, Ростов, Белгород, Оренбург, Омск, Брянск, Санкт-Петербург, Смоленск, Барнаул, Краснодар.

Гости из дальнего зарубежья в 2016 году чаще всего посещали Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Тверь, Калугу, Смоленск, Владимир, Псков, Приморский край, Краснодар, а в 2015 году – Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Смоленск, Тверь, Калугу, Псков, Краснодар, Казань, Владимир.

Объем потребленного гостевыми абонентами голосового трафика сократился на 13%, а в расчете на одного абонента увеличился на 6%. Объем потребленного интернет-трафика вырос на 90%, а в расчете на одного абонента – более чем вдвое.

В общем и целом из приведенных данных складывается грустная картина роста изоляционизма нашей страны, рвутся деловые и дружеские связи, ухудшились отношения с рядом соседних стран. При этом операторы, в частности, Билайн, полностью готовы обслужить всех - как гостей, приезжающих в Россию, так и абонентов, отправляющихся в поездку по стране или за рубеж. Будем надеяться, что рано или поздно политический вектор сменится, дела в экономике улучшится, и вновь начнет расти международный туризм, как в плане поездок за границу из России, так и в плане приезда к нам туристов из разных зарубежных стран.

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