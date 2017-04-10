Роуминг: Безлимитный интернет в роуминге становится мейнстримом

10.04.2017, MForum.ru

Информационно-аналитической агентство Content Review провело исследование, посвященное изменениям тарифной политики операторов РФ в сфере международного роуминга. Специалистами агентства был проведен сравнительный анализ как базовых тарифов на роуминг, так и новых «безлимитных» тарифов на мобильный интернет в зарубежных поездках. Партнером исследования выступил ПАО «ВымпелКом».

В рейтинге операторов произошли изменения. Сменивший в январе стратегию оператор Tele2 сместился с третьей на четвертую позицию, пропустив вперед МТС. Лидером рейтинга остался «Билайн», тогда как «МегаФон» продолжает оставаться в позиции преследователя:

1. «Билайн»

2. «МегаФон»

3. МТС

4. Tele2

Операторы продолжают оптимизацию тарифов на роуминг, следуя как рекомендациям государственных институтов, так и отвечая на рост потребления услуг связи за рубежом. Особое внимание уделяется мобильному интернету в роуминге, практически все операторы фиксируют многократный рост потребления интернета в зарубежных поездках. Все больше абонентов не отключают смартфон в поездках, что обусловлено как низкими тарифами, так и необходимостью быть на связи для получения сервисных SMS-сообщений.

«Российские туристы стали активно пользоваться банковскими картами в зарубежных поездках, рост платежей в январе 2017 года превысил прошлогодние показатели на 30%. При этом для получения сервисных SMS-сообщений от банков необходим активированный роуминг. Спровоцированное «Билайном» снижение тарифов на роуминг привело к тому, что все больше абонентов не только не отключают эту функцию на смартфоне, но и начинают активно пользоваться услугами связи в роуминге. В первую очередь – мобильным интернетом», - объяснил руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников.

Безлимитный интернет в роуминге

Все операторы РФ сегодня предлагают тарифную опцию мобильного интернета в роуминге, не ограничивая абонентов по количеству трафика, но снижая скорость доступа по достижению определенного порога. Рейтинг операторов по безлимитному интернету в роуминге выглядит следующим образом:

1. «Билайн» (20 из 20 популярных среди российских туристов стран, 350 рублей в сутки, 100 MB на максимальной скорости)

2. Tele2 (8 из 20 популярных среди российских туристов стран, 399 рублей в сутки, 100 MB на максимальной скорости)

3. МТС (5 из 20 популярных среди российских туристов стран, 450 рублей в сутки, 100 MB на максимальной скорости)

4. «МегаФон» (1 из 20 популярных среди российских туристов стран, 500 рублей в сутки, неограниченный трафик на максимальной скорости)

«Безлимитный интернет в роуминге впервые был представлен американским оператором T-Mobile в 2013 году. Ограничением стала лишь скорость, оператор принудительно подключал абонентов в роуминге к сетям 2G. Российские операторы предлагают LTE-роуминг, лидером по которому является «Билайн» с 96 странами, и ограничивают скорость лишь после превышения ежедневного порога в 100 мегабайт. При этом среднее потребление мобильного интернета в домашнем регионе в России составляет 53 мегабайта в сутки. Введение безлимитного интернета в роуминге, пусть и с ограничениями, станет еще одним драйвером роста потребления услуги», - прокомментировал Сергей Половников

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