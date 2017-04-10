Роуминг: Безлимитный интернет в роуминге становится мейнстримом

MForum.ru
10.04.2017,
Информационно-аналитической агентство Content Review провело исследование, посвященное изменениям тарифной политики операторов РФ в сфере международного роуминга. Специалистами агентства был проведен сравнительный анализ как базовых тарифов на роуминг, так и новых «безлимитных» тарифов на мобильный интернет в зарубежных поездках. Партнером исследования выступил ПАО «ВымпелКом».
В рейтинге операторов произошли изменения. Сменивший в январе стратегию оператор Tele2 сместился с третьей на четвертую позицию, пропустив вперед МТС. Лидером рейтинга остался «Билайн», тогда как «МегаФон» продолжает оставаться в позиции преследователя:
1. «Билайн»
2. «МегаФон»
3. МТС
4. Tele2
Операторы продолжают оптимизацию тарифов на роуминг, следуя как рекомендациям государственных институтов, так и отвечая на рост потребления услуг связи за рубежом. Особое внимание уделяется мобильному интернету в роуминге, практически все операторы фиксируют многократный рост потребления интернета в зарубежных поездках. Все больше абонентов не отключают смартфон в поездках, что обусловлено как низкими тарифами, так и необходимостью быть на связи для получения сервисных SMS-сообщений.
«Российские туристы стали активно пользоваться банковскими картами в зарубежных поездках, рост платежей в январе 2017 года превысил прошлогодние показатели на 30%. При этом для получения сервисных SMS-сообщений от банков необходим активированный роуминг. Спровоцированное «Билайном» снижение тарифов на роуминг привело к тому, что все больше абонентов не только не отключают эту функцию на смартфоне, но и начинают активно пользоваться услугами связи в роуминге. В первую очередь – мобильным интернетом», - объяснил руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников.
Все операторы РФ сегодня предлагают тарифную опцию мобильного интернета в роуминге, не ограничивая абонентов по количеству трафика, но снижая скорость доступа по достижению определенного порога. Рейтинг операторов по безлимитному интернету в роуминге выглядит следующим образом:
1. «Билайн» (20 из 20 популярных среди российских туристов стран, 350 рублей в сутки, 100 MB на максимальной скорости)
2. Tele2 (8 из 20 популярных среди российских туристов стран, 399 рублей в сутки, 100 MB на максимальной скорости)
3. МТС (5 из 20 популярных среди российских туристов стран, 450 рублей в сутки, 100 MB на максимальной скорости)
4. «МегаФон» (1 из 20 популярных среди российских туристов стран, 500 рублей в сутки, неограниченный трафик на максимальной скорости)
«Безлимитный интернет в роуминге впервые был представлен американским оператором T-Mobile в 2013 году. Ограничением стала лишь скорость, оператор принудительно подключал абонентов в роуминге к сетям 2G. Российские операторы предлагают LTE-роуминг, лидером по которому является «Билайн» с 96 странами, и ограничивают скорость лишь после превышения ежедневного порога в 100 мегабайт. При этом среднее потребление мобильного интернета в домашнем регионе в России составляет 53 мегабайта в сутки. Введение безлимитного интернета в роуминге, пусть и с ограничениями, станет еще одним драйвером роста потребления услуги», - прокомментировал Сергей Половников
Читать подробный отчет, .pdf
Публикации по теме:
05.04. [Новости компаний] Репортажи: Билайн представил новые тарифные предложения для ездящих за рубеж / MForum.ru
04.04. [Новости компаний] Конспекты: Андрей Патока, Tele2, рассказал о новых тарифах и ответил на вопросы про них / MForum.ru
03.04. [Новости компаний] Тарифы: Tele2 представила обновленную линейку тарифов. И они вам понравятся / MForum.ru
10.03. [Краткие новости] Роуминг: Tele2 расширяет роуминговую сеть / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Big Data: В Билайн исследовали потребление трафика в роуминге / MForum.ru
10.04. [Новинки] Анонсы: Мощный, симпатичный, бюджетный: Обзор планшета TurboPad 803
10.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C7 Pro появился на индийском рынке / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Изображения Xiaomi Mi 6 показали сканеры отпечатка пальца и сетчатки / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Honor 8 Pro и Honor 8 Lite – теперь и в России / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Alcatel Flash – смартфон с двумя сдвоенными камерами / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Honor 6C - Huawei Enjoy 6S для европейского рынка / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: На европейском рынке Honor 8 Pro оценен €549 / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 3 оценен в 1499 юаней ($217) / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Vargo Ivargo при цене $130 сочетает Snapdragon и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 2017 c новой Easy Key представлен официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности и цены Huawei MediaPad T3 и M3 Lite / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Yotaphone 3 станет доступен для предзаказа уже этим летом / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: MAZE Blade – «убийца» бюджетных смартфонов / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Флагман HTC U показался на рендерах / MForum.ru
31.03. [ПО] Это интересно: Развертывание Android Wear 2.0 отложено из-за ошибки / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Micromax анонсировал смартфон Dual 5 со сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S8 и S8+ представлены официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Moto X (2017) получит металлический корпус, Snapdragon 625 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Флагманом линейки HTC станет HTC U на базе Snapdragon 835 / MForum.ru