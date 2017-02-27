MWC 2017: HMD Global привезла в Барселону Nokia 3, 5 и 6 Arte Black

27.02.2017, MForum.ru

Компания HMD Global объявила о глобальном возвращении бренда Nokia на мобильный рынок. Ключевыми элементами новой стратегии станет концентрация на пользовательском опыте вместо параметров, премиальном дизайне, отличном качестве и «чистом» Android с поддержкой Google Assistant и ежемесячными обновлениями безопасности.

Первой новинка нам уже знакома, ранее Nokia 6 появился на китайском рынке. Впрочем, для глобального релиза HMD Global подготовил специальную версию Arte Black, оцененную в $299 (цена обычного Nokia 6 – $229). Отличия – большие объемы ОЗУ (4 Гб вместо 3 Гб) и встроенной памяти (64 Гб вместо 32 Гб). Основные спецификации Nokia 6 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с защитным стеклом Corning Gorilla Glass, чипсет Qualcomm Snapdragon 430, поддержку карт памяти microSD объемом до 128 Гб, 16 Мп тыловую камеру с двухтоновой вспышкой (пиксель 1 мкм, f/2.0), NFC, сканер отпечатка пальца, усилитель TFA9891 и аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Nokia 5 построен на базе той же аппаратной платформы (Qualcomm Snapdragon 430), однако по остальным параметрам от более бюджетен. Объем ОЗУ этот смартфона – 2 Гб, встроенной памяти – 16 Гб. Диагональ экрана Nokia 5 – 5,2-дюйма, при разрешении 1280х720 точек. В качестве основной камеры выступает 13 Мп модуль (пиксель 1,2 мкм, апертура f/2.0), разрешение фронтальной камеры – 8 Мп (размеры пикселя и апертура та же). Также этот смартфон поддерживает NFC, оснащен усилителем TFA9891 и аккумулятором 3000 мАч. Цена Nokia 5 составит 189 евро. Выпускаться Nokia 5 будет в 4 цветовых вариантах.

Самым доступным из новых смартфонов финского бренда станет Nokia 3, построенный на базе чипсета MediaTek MT6737 дополненного 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана Nokia 3 составляет 5 дюймов, разрешение 1280х720 точек. Разрешение обоих камер – 8 Мп, апертура f/2.0, при этом тыловая оснащена автофокусной оптикой. Емкость аккумулятора этой новинки составляет 2650 мАч. Отдельно отметим присутствующие в Nokia 3 поддержку NFC и LTE-сетей. Цена – 139 евро.