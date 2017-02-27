MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium - 4К-дисплей + Snapdragon 835, Sony Xperia XZs немного скромнее

27.02.2017, MForum.ru

Компания Sony официально представила смартфон Sony Xperia XZ Premium, ставший новым флагманом линейки смартфонов этого производителя. Его особенность – 5,5-дюймовый экран разрешением 4К и возможностями HDR. Также экран новинки поддерживает технологии Sony X-Reality Engine и Dynamic Contrast Enhancement.

Основа «железа» Sony Xperia XZ Premium – топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 835 дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Таким образом, первым смартфоном на базе Snapdragon 835 стал не Galaxy S8, а новый премиальный смартфон от Sony. Также нельзя не вспомнить и о поддерживаемом новым чипом гигабитном LTE.

Упрощенная версия флагманской модели Sony Xperia XZs оснащена экраном диагональю 5,2-дюйма разрешением 1920х1080 точек и чипсетом Qualcomm Snapdragon 820. Объем ОЗУ Sony Xperia XZs также составляет 4 Гб, встроенной памяти – 32 или 64 Гб. Впрочем, в обоих аппаратах для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD объемом до 256 Гб. Фоточасть новинок включает в себя 19 Мп тыловую и 13 Мп фронтальную камеры с поддержкой системы Motion Eye. Идентичен и набор коммуникационных интерфейсов: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C (USB 3.1). В тоже время емкость аккумуляторов несколько отличается – Sony Xperia XZ Premium оснащен АКБ емкостью 3230 мАч, Sony Xperia XZs – 2900 мАч. Программная основа новинок – Android 7.0 Nougat. Цена Sony Xperia XZs составит $700, начало продаж - 5 апреля. Сколько будет стоить Sony Xperia XZ Premium пока не сообщается, продажи начнутся "поздней весной".