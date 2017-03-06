Тарифы: Исследование тарифов на мобильный интернет от Content-review.com

MForum.ru
06.03.2017,
Анализ тарифов проводился для топ-50 стран по ВВП. По данным исследователей Россия удержалась в Топ-5 стран с самыми низкими расценками на мобильный интернет в мире. Исследование проводилось в партнерстве с ПАО "ВымпелКом", оператор Билайн представил Россию в рейтинге.
Согласно исследованию, в 2016 году шло наращивание включенных в пакеты пакетов трафика многими операторами. Тем не менее, расценки многих операторов остаются высокими. Например, если цену за ГБ данных в Объединенном Королевстве (UK) сравнивать с аналогичным показателем Билайн, то получим превышение в 7 раз, в Южной Корее - в 6 раз, в США и Германии - 5 раз. Российский мобильный интернет - не самый дешевый в мире, цены за 1 ГБ ниже наших в Иране, Пакистане, Казахстане и Египте.
"Россия удержалась в пятерке стран с самым дешевым мобильным интернетом, однако количество стран, подобравшихся к вершине рейтинга, значительно увеличилось, что наглядно демонстрирует график", - комментирует руководитель Content Review Сергей Половников.
Для расчета рейтинга выбирались пакетные опции, объем трафика в которых был примерно около 2 ГБ, согласно данным Juniper Research именно такой объем трафика в среднем по миру потребляли в 2016 году абоненты мобильной связи. В каждой из выбранных по ВВП стран выбирался один из крупнейших операторов.
Траифы российских операторов на мобильный интернет находятся в едином ценовом коридоре. В 2016 году стоимость 1 ГБ в России снизилась до 100 рублей. В течение ближайших лет средний трафик абонента мобильной связи вырастет в несколько раз, что станет вызовом для операторов.
В большинстве стран мира среди предложений операторов нет тарифов с неограниченным трафиком передачи данных. Исключение составляют некоторые скандинавские страны с их небольшой территорий и небольшой плотностью абонентов. Вместе с тем, в США также запущена поддержка безлимитных тарифов всеми операторами в феврале 2017 года, что стало результатом роста конкуренции. Важно понимать, что при этом безлимитные тарифы американских операторов предполагают минимальный ARPU около $80 в мес, тогда как в России этот показатель - около $6. Между тем, именно этот показатель отражает способности операторов инвестировать в развитие сетей. Частично это сглаживается большой абонентской базой российских операторов, тем не менее возможности технологического развития сетей операторов США и российских - несопоставимы из-за разницы в расценках.
Тарифы на мобильный интернет в России в 2016 году снизились на 14%. Наибольшее снижение цен из числа рассмотренных 50 стран произошло в Казахстане (76%), Египте (63%), Малайзии (71%), Норвегии (51%) и Алжире (88%).
Стоимость 1 ГБ мобильного интернета в топ-50 странах мира, рубли
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