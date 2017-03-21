Розница: О разделе Евросети - как ВымпелКом избавился от неудобного "партнера"

21.03.2017, MForum.ru

Сегодня "Ведомости" наконец придали слухам о разделе Евросети, которые бродят с 2012 года, определенную форму. МегаФон выкупит 50% Евросети у ВымпелКома.

При этом 4.2 тысячи салонов Евросети будут поделены - ВымпелКом получит +2000 салонов, а "Евросеть" останется с 2200. Но уже в полной собственности МегаФона.

ВымпелКом заплатит около 1 млрд руб (в счет долга Евросети). Какой же там общий долг? Говорят, что порядка 9 млрд, тогда ВымпелКом еще легко отделался от этого чемодана без ручки! А МегаФон стоит пожалеть - покупка сомнительно выгодна, а долг в 9 млрд - ощутимый. Прозвучавшая в тексте оценка стоимости бренда "Евросеть" в 3.5 млрд руб. показалась мне абсурдной.

Обещают не сокращать персонал и сохранить менеджмент. И даже независимый бренд и автономию "Евросети" в хозяйстве МегаФон. В МегаФон, конечно, любят держать всякие "автономные" хозяйства, типа Yota... но я верю этому ровно на момент сделки. Что будет через год или два... думаю, что сокращения неизбежны и целесообразны.

ВымпелКом безусловно сможет теперь избавиться от дублирующих салонов. Да и МегаФону это тоже придется сделать.

Сделка будет закрыта ориентировочно к началу 2018 года.

Какой будет судьба "поделенной" Евросети? Вероятно можно говорить о постепенном завершении "особого российского пути" с его "независимой розницей". Операторам интереснее своя, жестко контролируемая, нацеленная на подключения к сети и продажу услуг, а не на продажи телефонов. Это может привести к некоторому повышению цен на рынке, но вряд ли к значительному - возможности покупки девайсов на Ali Express еще не отменили, да и поток китайских аппаратов уже ничем не перекрыть.

Попутно возникает вопрос о судьбе Связного, а с ним что станет? Без Евросети на рынке выживать Связному будет, возможно, чуть легче... но.. перспективы этой розницы радужными не назову.

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