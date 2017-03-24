LTE 600: Nokia показала первый звонок LTE 600 МГц

MForum.ru

LTE 600: Nokia показала первый звонок LTE 600 МГц

24.03.2017, MForum.ru

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Nokia объявила об успешном осуществлении вызова в сети LTE, использующей диапазон 600 МГц, сообщает wirelessweek.com.

 

Компания утвержает, что использовала для этого коммерчески доступное оборудование, включая LTE eNodeB и тестовый терминал. В рамках испытаний была задействована полоса в 20 МГц в диапазоне 600 МГц, применялось 4x4 MIMO и 256 QAM. Была достигнута максимальная пропускная способность в 387 Мбит/с.

Тест совпал по времени с завершением аукциона, проводимого FCC для распределения частот в диапазоне 600 МГц для использования операторами мобильной связи. Как ожидается, этот процесс завершится в конце марта 2017 года. В компании Nokia уверены, что победители аукциона смогут использовать полученные частоты для расширения емкости сетей и наращивания скорости передачи данных.

Ожидается, что диапазон 600 МГц позволит существенно улучшить LTE-покрытие в сельской местности США, прежде всего, за счет большего размера сот, характерного для использования частот ниже 1 ГГц. В то же время, этот диапазон можно использовать для улучшения пользовательского опыта в городских районах, за счет наращивания емкости и улучшения качества покрытия в помещениях.

Операторам сотовой связи, возможно, придется еще подождать момента, когда они смогут начать использовать полученными на аукционе частотами. После завершения фазы присвоения частот, FCC намеревается выпустить документ, который будет содержать информацию о проведенных аукционах, а также данные о возможностях перехода на новые частотные каналы. Этот процесс, который в FCC называют словом repacking (перепаковка) может занять до 39 месяцев.

© Алексей Бойко, MForum.ru

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