LTE: В 2018 году T-Mobile сможет предлагать клиентам выбор смартфонов LTE b71 600 МГц различной ценовой категории

MForum.ru
22.10.2017,
Как известно, на сегодня в разворачиваемой оператором T-Mobile сети LTE 600 МГц b71 могут работать только аппараты LG V30. Через несколько месяцев ситуация должна измениться - ожидается появление смартфонов ряда производителей в различных ценовых классах, начиная от бюджетного и до премиального.
Свою лепту в этот процесс внесет и компания Qualcomm, которая сейчас ведет работу над расширением радио фронтэнда, чтобы обеспечить OEM-производителям доступ к частотам ниже 800 МГц. Это можно будет сделать сравнительно быстро, благодаря тому, что у Qualcomm есть тюнер антенны, которые обеспечивает возможность поддержки диапазонов ниже 800 МГц без редизайна раскладок антенны в корпусе смартфона, что является непростым процессом. В линейку фронтэндовых решений Qualcomm входят усилитель мощности, дуплексор, компоненты фильтра, в общем, все необходимое для перенастройки антенны для использования в новых частотных диапазонах.
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