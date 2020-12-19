5G: Verizon обеспечил охват покрытием 5G порядка 230 млн жителей США

19.12.2020, MForum.ru

Verizon объявила о расширении покрытия своей национальной сети 5G еще на 24 млн жителей США. Эта масштабная сеть запущена в октябре 2020 года с использованием технологии DSS и доступных компании частот. Таким образом, общее число американцев, которые находятся в зоне покрытия сети LTE, выросло до 230 млн человек. Эта сеть использует частоты в нижнем диапазоне частот для оказания услуг 4G/5G. В планах компании - запуск 5G SA.

Красным цветом на карте показана территория, где у американцев есть доступ к сетям LTE. Темно-красным - зоны покрытия сети 5G с использованием низкочастотного диапазона. Коричневые точки - города, где есть спотовое покрытие 5G с использованием миллиметрового диапазона частот и высокой пропускной способностью. Verizon заявляет, что сеть 5G Ultra Wideband, работающая в диапазоне миллиметровых волн, доступна уже в 61 городе США. Таким образом, компания выполнила свое данное ранее обещание до конца 2020 года обеспечить присутствие в 60 городах США.

Таким образом, сеть Verizon 5G NSA удачно совмещает, как обширное покрытие, формируемое с использованием частот нижнего частотного диапазона, так и высокую пропускную способность, характерную для сетей 5G c использованием частот 28 ГГц или 39 ГГц. Сеть 5G, развернутая в низкочастотном диапазоне, обеспечивает скорости доступа, лишь незначительно более высокие, чем доступны в сети LTE в том же частотном диапазоне. Кого-то такие результаты внедрения DSS могут разочаровывать, но в Verizon результатами вполне довольны.

Во-первых, DSS позволяет 5G работать одновременно с поддержкой 4G LTE в нескольких диапазонах частот. Если ранее операторам приходилось проводить процедуру рефарминга частот при переходе на технологию нового поколения, то в текущей ситуации благодаря DSS Verizon может использовать одни и те же полосы частот для 5G и 4G, что позволит более эффективно использовать ресурсы.

Благодаря использованию агрегации частот, скорость передачи данных в отдельных зонах может достигать скоростей до 4 Гбит/c. В частности, в некоторых городах, проводится агрегация до восьми отдельных каналов миллиметрового диапазона частот.

Гигантский охват покрытием 5G обеспечивает в США не только Verizon. T-Mobile заявляет, что ее сеть 5G в диапазоне 600 МГц обеспечивает охват покрытием 5G более 270 млн человек. В 2021 году в T-Mobile планируют объединить полосы в диапазонах низких и средних частот 2.5 ГГц, полученных при объединении со Sprint, для оказания услуг 5G. До конца 2020 года компания намерена охватить покрытием сети 5G 2.5 UUw до 100 млн жителей США и до 200 млн - до конца 2021 года. Скорости в сети 5G с использованием данного диапазона могут достигать 300 Мбит/c, что немногим выше, чем в сетях LTE. Как ожидается, это даст компании T-Mobile существенное конкурентное преимущество перед компаниями Verizon и AT&T в ближайшие 1.5-2 года.

Источник: fiercewireless.com

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теги: телеком Verizon пятое поколение 5G США