M&A: Рынок США - Sprint влился в T-Mobile, а освободившееся на рынке место займет Dish Networks

02.04.2020, MForum.ru

После почти двухлетнего ожидания всевозможных разрешений регуляторов, состоялась сделка объемом $26.5 млрд по слиянию T-Mobile и Sprint. На рынке США появился объединенный оператор T-Mobile, который наверняка ужесточит конкурентную ситуацию к пользе абонентов, а также ускорит развитие 5G в США. Кроме того, на рынке мобильной связи и ШПД появляется новый четвертый игрок - компания Dish Networks.

Зачем было нужно это слияние? Verizon и AT&T - гигантские компании, для успешной конкуренции с ними нужно иметь сравнимые размеры. Кроме того, слияние обеспечит T-Mobile ресурсом, которого так не хватало компании - частотами!

Частот настолько много, что условием для сделки стала продажа части гигантского пула частот Sprint компании Dish. Этот оператор спутниковой связи сможет занять освободившееся от Sprint место четвертого оператора сотовой связи на рынке США. Чтобы Dish мог начать работать уже в самое ближайшее время, T-Mobile обязали в течение ближайших 7 лет обеспечивать доступ абонентов Dish к своей сети. За эти годы Dish неспешно развернет собственную наземную сеть, - по условиям сделки до июня 2023 года в зоне покрытия 5G Dish должно оказаться 70% населения США. T-Mobile в накладе не останется, она арендует у Dish неиспользуемые этим оператором частоты 600 МГц для оказания услуг 5G в этом диапазоне.

У Dish есть немалый собственный частотный ресурс. Кроме уже упомянутых частот 600 МГц, компания располагает также частотами в диапазоне 700 МГц, а также в среднем диапазоне. В общем, при желании, компания сможет претендовать на свой, вполне заметный сегмент рынка 5G в США.

Вернемся к T-Mobile. Объединенный оператор получил ряд "географических" обременений по части покрытия. За ближайшие 3 года компания обязана охватить услугами 5G от 97% населения США, за 6 лет - 99%. Если брать отдельно сельское население, то за 3 года придется обеспечить охват 85%, за 6 лет - 90%. Это реалистично, благодаря доступу к диапазону 600 МГц. Конечно, 5G 600 МГц это не "тру 5G", но это способ дать приемлемый мобильный интернет всем и чуть ли не везде. Также оператор обещает обеспечить для, минимум, 90% населения США за пределами городов сервисы ШПД на скоростях не ниже 100 Мбит/с.

Миграция абонентов Sprint планируется неспешной, в течение 3 лет. Есть определенные сложности, связанные с тем, что в сети T-Mobile 2G это GSM, а в Sprint - подзабытый в Европе CDMA. То есть предстоит замена абонентского оборудования, соответственно, самое простое решение - переводить абонентов постепенно, по мере того, как их прежние терминалы будут устаревать или выходить из строя.

В ближайшие три года объединенная компания намерена инвестировать в построение сетей 5G $40 млрд (!). Теперь у T-Mobile великолепный пул частот - в низком, среднем и миллиметровом диапазоне частот, поэтому компания сможет построить правильную сеть 5G, что обеспечит ей возможности жесткой конкуренции с AT&T и Verizon.

Руководить объединенной компанией будет Майк Сиверт, выполнявший роль замгендиректора T-Mobile. Если говорить о собственниках компании, то теперь за немцами Deutsche Telekom 43% акций объединенной T-Mobile, а у японцев из SoftBank - 24%. Остальное - в руках публичных акционеров.

Отмечу отличную работу регуляторов США. Они не допустили уменьшения числа компаний, конкурирующих за сотовый рынок страны - как было 4 оператора, так и останется. Они также сократили частотный дисбаланс, обязав T-Mobile поделиться частотами. Так выглядит здоровое регулирование в интересах населения. Это вам не липкие мечты о "едином инфраструктурном" в лице "национального чемпиона".

Источник: cnet.com

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