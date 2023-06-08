Тренды: Консолидация сотовой связи - теперь и Британия

MForum.ru
08.06.2023,
Похоже, что завтра будет официально объявлено о слиянии двух аутсайдеров Объединенного Королевства - Vodafone Group и 3 UK, об этом пишут различные медиа, включая MobileWorldLive.
Информация о таком слиянии была с октября 2022 года, но теперь мы вероятно достигли точки, когда о слиянии объявят официально.
Как ожидается, основная доля в новом операторе будет у Vodafone Group - 51% в совместном предприятии. А с ней и управление.
Слияние, как ожидается, может «перевернуть» рынок Британии. Сейчас у Vodafone - 17,9 млн подключений (3-е место на рынке), у 3 UK - 9 млн (4-е место на рынке). Если бы базы удалось слить без потерь, то объединенная компания получила бы 1-е место, подвинув на второе Virgin Media O2 с ее 23,9 млн и EE (BT) с ее 22,4 млн.
Слияние - это повод вновь поспорить на старую тему - сколько операторов сотовой связи должно быть в стране. Не знаю, существует ли теоретическое решение этой задачки, но на практике это среднее число в мире находится между 3 и 4, причем ближе к 4. Если операторов меньше, недопустимо снижается уровень конкуренции, растут цены, падает качество услуг, снижается надежность сетей. Если операторов больше, то доходов от абонентов им перестает хватать для своевременного и активного развития сетей.
Новые поколения связи, возможно, смешают оптимальную цифру, снижая ее. То есть она по-прежнему остается в диапазоне между 3 и 4, но, возможно, дрейфует в сторону трех операторов на одном рынке в среднем. Причина проста - сети 5G подразумевают дальнейшую денсификацию (повышение плотности размещения базовых станций на территории обслуживания), увеличение расходов операторов на развитие и поддержку сетей. Операторам нужно больше денег. Если их не получается собрать с рынка, то слияния и поглощения позволяют снизить суммарные расходы операторов и повысить доходы каждого из них. Процесс естественный, поэтому мы будем еще немало таких событий наблюдать в разных странах.
Упомянутые факторы действуют и в отношении России. Основания для слияний операторов есть и на нашем рынке, но состоятся ли они - зависит от множества факторов далеко не все из которых экономические. Воздержусь от прогнозов, понаблюдаем. \\
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теги: тренды консолидация сотовой связи Объединенное королевство
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