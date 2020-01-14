5G: Verizon тормозит с развитием фиксированного 5G

14.01.2020, MForum.ru

Компания Verizon, США, не спешит с развитием сети FWA 5G, что может негативно сказаться на имидже компании. В компании отложенное до 2H2020 развитие FWA 5G объясняют нехваткой оборудования (CPE), которое обладало бы достаточной для создания сплошного покрытия мощностью.

В Verizon, в частности, ожидают появления новых CPE с более мощным передатчиком, которые бы были способны работать на приемлемом удалении от базовых станций.

Verizon первоначально запустил услугу беспроводного фиксированного доступа 5G с использованием нестандартной спецификации 5G TF на базе решения Samsung в октябре 2019 года. В октябре компания перезапустила услугу уже на базе отраслевого стандарта 3GPP 5G NR, но быстро столкнулась со сложностями при попытках масштабирования из-за использования диапазона миллиметровых волн 28ГГц в качестве основного. Verizon намеревалась запустить 5G Home в 30 регионах, но в итоге пока что присутствует только в 5 из них.

Для компании очень важным является предоставление услуги с достаточным уровнем качества, поскольку в случае неудовлетворенности клиентов, они вернутся к пользованию LTE и будут отговаривать других потенциальных клиентов от попыток использования 5G FWA. Кроме того, переход к использованию более "дальнобойных" CPE позволит компании вести радиопланирование, подразумевающее использование меньшего числа базовых станций 5G.

По прогнозам Business Insider Intelligence, к 2024 году в США будет около 13 миллионов семей с 5G FWA. Если Verizon будет долго медлить с масштабным развертыванием услуги, то компания столкнется с конкуренцией в лице T-Mobile. Этот оператор, хотя и не сможет обеспечить абонентам те же скорости, что и сеть 5G FWA Verizon с использованием диапазона миллиметровых волн, располагает куда более значительным покрытием 5G за счет использования диапазона 600 МГц. В планах T-Mobile также использование частот среднего диапазона, что позволит получить более высокие средние скорости.

По материалам: businessinsider.com

Подробнее о 5G в других странах.

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теги: телеком 5G пятое поколение Verizon FWA 28ГГц США