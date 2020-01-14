5G: Verizon тормозит с развитием фиксированного 5G

MForum.ru
14.01.2020,
Компания Verizon, США, не спешит с развитием сети FWA 5G, что может негативно сказаться на имидже компании. В компании отложенное до 2H2020 развитие FWA 5G объясняют нехваткой оборудования (CPE), которое обладало бы достаточной для создания сплошного покрытия мощностью.
В Verizon, в частности, ожидают появления новых CPE с более мощным передатчиком, которые бы были способны работать на приемлемом удалении от базовых станций.
Verizon первоначально запустил услугу беспроводного фиксированного доступа 5G с использованием нестандартной спецификации 5G TF на базе решения Samsung в октябре 2019 года. В октябре компания перезапустила услугу уже на базе отраслевого стандарта 3GPP 5G NR, но быстро столкнулась со сложностями при попытках масштабирования из-за использования диапазона миллиметровых волн 28ГГц в качестве основного. Verizon намеревалась запустить 5G Home в 30 регионах, но в итоге пока что присутствует только в 5 из них.
Для компании очень важным является предоставление услуги с достаточным уровнем качества, поскольку в случае неудовлетворенности клиентов, они вернутся к пользованию LTE и будут отговаривать других потенциальных клиентов от попыток использования 5G FWA. Кроме того, переход к использованию более "дальнобойных" CPE позволит компании вести радиопланирование, подразумевающее использование меньшего числа базовых станций 5G.
По прогнозам Business Insider Intelligence, к 2024 году в США будет около 13 миллионов семей с 5G FWA. Если Verizon будет долго медлить с масштабным развертыванием услуги, то компания столкнется с конкуренцией в лице T-Mobile. Этот оператор, хотя и не сможет обеспечить абонентам те же скорости, что и сеть 5G FWA Verizon с использованием диапазона миллиметровых волн, располагает куда более значительным покрытием 5G за счет использования диапазона 600 МГц. В планах T-Mobile также использование частот среднего диапазона, что позволит получить более высокие средние скорости.
По материалам: businessinsider.com
Подробнее о 5G в других странах.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком 5G пятое поколение Verizon FWA 28ГГц США
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
09.01. [Новости компаний] 5G: Nokia сообщает о росте числа контрактов на поставку решений 5G / MForum.ru
09.01. [Новости компаний] 5G: Samsung заявил об отгрузке в 2019 году 6.7 млн смартфонов Galaxy 5G / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] 5G: KT запустит стриминговый гейминг вместе с компанией Ubitus / MForum.ru
23.12. [Краткие новости] МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Ego SmartWatch – смарт-часы за 1999 рупий ($28) / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Cat S32 защищенный смартфон с Android 10 и АКБ 4200 мАч / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Cyrcle Phone — первый смартфон с круглым экраном / MForum.ru
10.01. [Новинки] CES 2020: Hisense Color – смартфон с цветным e-ink-дисплеем / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy XCover Pro представлен официально / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Alcatel 3L, 1S, 1V и 1B представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit T-Rex – смарт-часы для жесткой эксплуатации / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2020: Amazfit Bip S представлены официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Realme 5i с QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Это интересно: Nokia 6.1 Plus обновится до Android 10 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Sony готовится анонсировать Xperia 5 Plus / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Vsmart Active 3 представлен официально / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite – первые смартфоны 2020 года / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон Realme X50 отметился в TENAA / MForum.ru
31.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Color представлены официально / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro прошли сертификацию в Китае / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Pixel 4A засветился на рендерах / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: INOI 104 – мобильный телефон с дизайном домашнего радиотелефона / MForum.ru