Аналитика: Новая линейка Tele2 - апрельские тезисы

04.04.2017, MForum.ru

1. Tele2, как и другие операторы большой тройки усиленно тянет абонентов на пакеты, форсируя этот переход различными завлекалочками и плюшками. Это правильно с точки зрения управления доходами и монетизации сетевого ресурса. Но это делают все.

2. Оператор не предлагает абонентам безлимитных предложений. Это правильно с точки зрения защиты пользовательского опыта (за счет защиты сетей от перегрузки). Это правильно и с точки зрения монетизации сетевого ресурса. Тренд на рост доли смартфонов, усиленный трендом на рост потребления мобильного трафика, обещает операторам стабильный рост доходов, при условии, что они не будут предлагать абонентам плоские тарифы, как это было на российском рынке совсем недавно. Анлимы вредны всем - и операторам и абонентам (т.к. не позволяют операторам оказывать абонентам качественные услуги и вообще развивать сети).

3. Появление оригинального "суточного" тарифа "Мой Tele2" с комбинацией пакетов голосового трафика и трафика ШПД - отличный ход. Абоненты получают возможность гибкого использования остатка на счете у оператора. Это может привлекать в Tele2 самых малообеспеченных и бережливых абонентов, каких в России с ее быстро нищающим населением все больше. Это обещает и лояльность таких абонентов, по крайней мере, пока на рынке не появятся альтернативные предложения других операторов.

4. Тетеринг без дополнительной оплаты. Оператору стоит почаще напоминать об этом, поскольку это выгодно отличает Tele2 Россия от ряда конкурентов. Абонент должен знать, что оплаченный им трафик он может тратить как ему, абоненту, хочется, без дополнительных необоснованных поборов, которыми занимаются некоторые другие участники рынка.

5. Нет запретов на торрент-трафик. Не знаю, как в Tele2 защищают пользовательский опыт других абонентов, оказавшихся в одном секторе с любителем качать торренты по мобильной связи. Возможно никак, поскольку в отсутствие безлимитных тарифов, особо не покачаешь. В то же время, если приспичило, то взять из сети торрент на 0.5 ГБ, 2 ГБ или даже 4 ГБ, в сети Tele2 - не проблема. Опять же, этот трафик оплачен абонентом, если он хочет пустить его на торрент, это его право.

6. Перенос остатков трафика. Отличная опция, введенная в начале 2017 года переехала и на новую тарифную линейку. В Tele2 не ожидали столь высокого спроса на услугу, а он есть, причем полезность этого подхода уже поняли и конкуренты, которые не замедлили с запуском аналога. Абоненты - в выигрыше. (Справедливости ради можно вспомнить, что такие фичи уже бывали на российском рынке и раньше, но затем ушли в предания). За их возрождение - благодарим Tele2.

7. В пакеты не включается трафик ряда соцсетей и мессенджеров. Он идет по сети бесплатно и безлимитно для абонентов пакетных тарифов компании. Это отличная "замануха". Для кого-то такой трафик невелик, а кто-то почти ничем другим и не пользуется в мобильном режиме, как я. Причем это разгружает, как голосовые пакеты от расходования (голос быстро мигрирует в WhatsApp, Facebook Messenger и т.п.), так и пакеты интернет. Просто бесплатно. Спасибо, Tele2

8. Внутрисетевая голосовая связь, что в домашнем регионе, что за его пределами - по всей России, НЕ расходует пакеты голосового трафика. Голос из пакета вычитается только при звонках в другие сети. Это не так, как у некоторых других участников рынка.

9. При путешествиях абонента по России, услуга интернет-доступа предоставляется по цене домашнего региона во всех регионах присутствия Tele2. И опять же, для современных пользователей, которые пользуются мессенджерами и соцсетями не только для текстинга, но и для голосовой связи, это означает, что они получают дополнительные возможности бесплатных голосовых услуг (в рамках платежа за пакет). Еще один грамотный ход, еще один плюс новой линейки.

10. 30 ГБ в "Мой онлайн +" это по-сути для большинства абонентов сети тот же анлим, т.к. 30 ГБ вычерпать в состоянии не более 5% абонентов сети. Между тем, это уже по 26 руб. за 1 ГБ, не чета тем ценам, которые предлагаются обычно. Раньше Tele2 такого абонентам не предлагал, так что по-сути мы имеем дело с расширением круга потенциальных пользователей тарифов.

11. Уход от мутных 50 отттенков черного в нейминге линейки назрел уже давно, наконец, компания это сделала. Одобряю двумя руками. Названия должны быть "говорящими" и понятными. Понять, что было лучше "Суперчерный" или "Сверхчерный" по названию, возможно, мог лингвист, но не я.

На мой взгляд только перечисленного более, чем достаточно, чтобы утверждать - Tele2 сделала хороший рыночный ход, а абонентам предложена отличная линейка новых тарифов.

Конспект сегодняшней встречи с зам.гендиректора Tele2 Андеем Патокой читайте здесь.