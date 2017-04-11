Анонсы: Doogee X10 – смартфон с аккумулятором 3360 мАч за $40

11.04.2017, MForum.ru

В погоне за минимальной ценой китайские производители делают многое и Doogee X10 можно назвать ярким представителем подобного подхода. В частности, «сердцем» устройства стал чипсет MediaTek MT6570, представляющий собой 2-ядерную версию популярного чипа MediaTek MT6580.

Спецификации Doogee X10 включают в себя 5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, 512 Мб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 5 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеры (видимо посредственного качества). Зато емкость аккумулятора составляет 3360 мАч, что подобной платформы выглядит более чем достаточно. И с учетом цены в $40 подобные спецификации выглядят неплохо. Главное, чтобы помимо упрощенных характеристик в этом смартфоне не оказалось других «подводных камней».