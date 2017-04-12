Развитие сетей: МегаФон расширил и улучшил покрытие LTE в Москве и МО за счет новых баз LTE-1800

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Развитие сетей: МегаФон расширил и улучшил покрытие LTE в Москве и МО за счет новых баз LTE-1800

12.04.2017, MForum.ru

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Компания МегаФон в марте запустила в Московском регионе порядка 200 базовых станций, более половины из них, порядка 120, пришлись на базы LTE 1800.

По данным оператора, в марте было улучшено покрытие сети LTE в следующих районах МО: в Воскресенском, Дмитровском, Истринском, Каширском, Клинском, Коломенском, Лотошинском, Люберецком, Можайском, Наро-Фоминском, Ногинском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Подольском, Пушкинском, Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Солнечногорском, Ступинском, Чеховском и Шатурском районах, а также в городских округах: Балашиха, Домодедово и Химки. В Москве оптимизация оборудования была произведена во всех административных округах и в четырех поселениях: Сосенском, Роговском, Внуковском и Рязановском.

По итогам 2016 года сеть московского МегаФона насчитывает более 30 тысяч базовых станций всех стандартов. Из них порядка 8000 - это базы с поддержкой LTE. Общий объем трафика в 2017 году вырос на 40%. Данные компании. МегаФон обещает продолжать строительство сети в Московском регионе.

По моему опыту, качество работы сети LTE МегаФон в Москве следует признать в целом хорошим. Безусловно, встречаются места, где покрытие остуствует, но это же можно заявить практически обо всех сетях LTE в Москве. Если сравнивать покрытие в помещениях, то в некоторых случаях, сеть Билайн обеспечивает услугу мобильного интернет-доступа там, где МегаФон пасует, за счет использования LTE 800. Более активное внедрение МегаФоном баз LTE 1800 уменьшает этот разрыв.

В пресс-релизе компании также приводятся данные о топ-5 моделей телефонов в рознице Столичного ритейла компании МегаФон по итогам 2016 года:

1. Micromax Canvas Pace Q415 LTE

2. ZTE Blade A5 Pro

3. Micromax BOLT D303

4. ZTE Blade A5

5. Apple iPhone 5s 16GB

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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