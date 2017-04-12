Развитие сетей: МегаФон расширил и улучшил покрытие LTE в Москве и МО за счет новых баз LTE-1800

MForum.ru
12.04.2017,
Компания МегаФон в марте запустила в Московском регионе порядка 200 базовых станций, более половины из них, порядка 120, пришлись на базы LTE 1800.
По данным оператора, в марте было улучшено покрытие сети LTE в следующих районах МО: в Воскресенском, Дмитровском, Истринском, Каширском, Клинском, Коломенском, Лотошинском, Люберецком, Можайском, Наро-Фоминском, Ногинском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Подольском, Пушкинском, Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Солнечногорском, Ступинском, Чеховском и Шатурском районах, а также в городских округах: Балашиха, Домодедово и Химки. В Москве оптимизация оборудования была произведена во всех административных округах и в четырех поселениях: Сосенском, Роговском, Внуковском и Рязановском.
По итогам 2016 года сеть московского МегаФона насчитывает более 30 тысяч базовых станций всех стандартов. Из них порядка 8000 - это базы с поддержкой LTE. Общий объем трафика в 2017 году вырос на 40%. Данные компании. МегаФон обещает продолжать строительство сети в Московском регионе.
По моему опыту, качество работы сети LTE МегаФон в Москве следует признать в целом хорошим. Безусловно, встречаются места, где покрытие остуствует, но это же можно заявить практически обо всех сетях LTE в Москве. Если сравнивать покрытие в помещениях, то в некоторых случаях, сеть Билайн обеспечивает услугу мобильного интернет-доступа там, где МегаФон пасует, за счет использования LTE 800. Более активное внедрение МегаФоном баз LTE 1800 уменьшает этот разрыв.
В пресс-релизе компании также приводятся данные о топ-5 моделей телефонов в рознице Столичного ритейла компании МегаФон по итогам 2016 года:
1. Micromax Canvas Pace Q415 LTE
2. ZTE Blade A5 Pro
3. Micromax BOLT D303
4. ZTE Blade A5
5. Apple iPhone 5s 16GB
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] LTE в метро Москвы (обновляемый список) / MForum.ru
10.03. [Краткие новости] Праздничный трафик: Операторская статистика за 8 марта / MForum.ru
13.02. [Новости компаний] LTE: Ситуация с LTE в метро Москвы далека от удовлетворительной / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] МегаФон и LTE в метро Москвы / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Moto C и Moto C Plus – доступные смартфоны от Motorola / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 7 Plus с большими экранами и батареей представлен официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Doogee X10 – смартфон с аккумулятором 3360 мАч за $40 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Слухи: Nokia 9 появится в 3 квартале по цене $699 / MForum.ru
10.04. [Новинки] Анонсы: Мощный, симпатичный, бюджетный: Обзор планшета TurboPad 803
10.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy C7 Pro появился на индийском рынке / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Изображения Xiaomi Mi 6 показали сканеры отпечатка пальца и сетчатки / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Honor 8 Pro и Honor 8 Lite – теперь и в России / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 mini со сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Alcatel Flash – смартфон с двумя сдвоенными камерами / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Honor 6C - Huawei Enjoy 6S для европейского рынка / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: На европейском рынке Honor 8 Pro оценен €549 / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 3 оценен в 1499 юаней ($217) / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Vargo Ivargo при цене $130 сочетает Snapdragon и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 2017 c новой Easy Key представлен официально / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности и цены Huawei MediaPad T3 и M3 Lite / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Yotaphone 3 станет доступен для предзаказа уже этим летом / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: MAZE Blade – «убийца» бюджетных смартфонов / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Флагман HTC U показался на рендерах / MForum.ru
31.03. [ПО] Это интересно: Развертывание Android Wear 2.0 отложено из-за ошибки / MForum.ru