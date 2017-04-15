Реклама: Тарифы Tele2 без ценовой химии

MForum.ru
15.04.2017,
Tele2 сообщает о запуске рекламной кампании в поддержку тарифного плана "Мой Tele2" из новой линейки Tele2, которую компания представила в начале апреля.
Стартовала наружная реклама, ТВ и радиоролики. Акцент - на честном подходе оператора к ценообразованию и клиентам, размер абонплаты на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.
Герои рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли ученых, исследующих тарфные планы в лаборатории - они обнаруживают странное поведение одного из образцов - его стоимость растет со второго месяца. Они быстро находят этому объяснение - "Такое бывает, когда в цену гормоны роста добавляют". А вот при исследовании тарифа "Мой Tele2" ученые никаких искуственных добавок не обнаруживают.
Тарифный план «Мой Tele2» оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты данного тарифа не ограничены в звонках на номера Tele2 не только внутри региона, но и по всей России (минуты не расходуются из пакета), а также могут безлимитно пользоваться популярными социальными сетями и мессенджерами. Tele2 не «химичит» с ценой, поэтому стоимость абонентской платы на предложениях оператора остается неизменной и не повышается со второго месяца.
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
McCann
Директор отдела по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский
Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко
Исполнительный креативный директор – Сергей Мариничев
Исполнительный креативный директор – Иван Гриднев
Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева
Старший стратег – Егор Кожедуб
Директор отдела ТВ-производства – Константин Баландин
Пост-продакшен продюсер – Вячеслав Селихов
Ball Park
Режиссер – Михаил Локшин
Оператор – Максим Жуков
Художник-постановщик – Денис Лищенко
Продюсер – Ольга Янкевич
Директор съемочной группы – Леонид Петров
Костюмы – Игорь Ступников
Пост-продакшен менеджер – Викентий Чевтаев
CG-супервайзер – Антон Захаров
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