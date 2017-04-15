Реклама: Тарифы Tele2 без ценовой химии

MForum.ru

Реклама: Тарифы Tele2 без ценовой химии

15.04.2017, MForum.ru

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Tele2 сообщает о запуске рекламной кампании в поддержку тарифного плана "Мой Tele2" из новой линейки Tele2, которую компания представила в начале апреля.

Стартовала наружная реклама, ТВ и радиоролики. Акцент - на честном подходе оператора к ценообразованию и клиентам, размер абонплаты на тарифах Tele2 со второго месяца не увеличивается.

Герои рекламных видеороликов Tele2 предстают в роли ученых, исследующих тарфные планы в лаборатории - они обнаруживают странное поведение одного из образцов - его стоимость растет со второго месяца. Они быстро находят этому объяснение - "Такое бывает, когда в цену гормоны роста добавляют". А вот при исследовании тарифа "Мой Tele2" ученые никаких искуственных добавок не обнаруживают.

Тарифный план «Мой Tele2» оператор запустил в начале апреля во всех регионах присутствия. Абоненты данного тарифа не ограничены в звонках на номера Tele2 не только внутри региона, но и по всей России (минуты не расходуются из пакета), а также могут безлимитно пользоваться популярными социальными сетями и мессенджерами. Tele2 не «химичит» с ценой, поэтому стоимость абонентской платы на предложениях оператора остается неизменной и не повышается со второго месяца.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара

McCann

Директор отдела по работе с клиентами – Дмитро Хмелевский

Директор группы по работе с клиентами – Ирина Трофименко

Исполнительный креативный директор – Сергей Мариничев

Исполнительный креативный директор – Иван Гриднев

Руководитель стратегического департамента – Алена Голубева

Старший стратег – Егор Кожедуб

Директор отдела ТВ-производства – Константин Баландин

Пост-продакшен продюсер – Вячеслав Селихов

Ball Park

Режиссер – Михаил Локшин

Оператор – Максим Жуков

Художник-постановщик – Денис Лищенко

Продюсер – Ольга Янкевич

Директор съемочной группы – Леонид Петров

Костюмы – Игорь Ступников

Пост-продакшен менеджер – Викентий Чевтаев

CG-супервайзер – Антон Захаров

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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