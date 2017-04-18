Анонсы: Oukitel C5 обойдется в $50

18.04.2017, MForum.ru

Возможность получить полноценный смартфон за $50 выглядит весьма привлекательно. Тем более что речь идет не об устройстве с 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти, а о чем-то большем.

Оцененный на этапе предпродаж Oukitel C5 может порадовать закрытым 2,5D-стеклом 5-дюймовым дисплеем разрешением HD, металлической рамкой и задней панелью из поликарбоната. Несмотря на использование бюджетного чипсета MT6580, объемы памяти этой новинки составляют 2 и 16 Гб, соответственно. Фоточасть новинки представлена интерполированными 8 и 5 Мп камерами. Из прочего можно упомянуть поддержку двух SIM-карт, слот microSD и аккумулятор емкостью 2000 мАч. ОС – Android 7.0 Nougat. Новинка будет доступна в белом, черном и золотом вариантах. И при цене $50 Oukitel C5 выглядит действительно интересно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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