Анонсы: Meizu M5 Note стал доступен в России

MForum.ru
18.04.2017,
В официальном интернет-магазине mymeizu.ru начались продажи смартфона Meizu M5 Note. Новинка позиционируется как устройство сочетающее «невероятную автономность» и «быструю зарядку». Впрочем, не стоит забывать и о его остальных достоинствах, включая демократичную цену.
Набор основных характеристик Meizu M5 Note включает в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек с защитным стеклом 2,5D, чипсет MediaTek Helio P10, 3/4 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18W mCharge. Основная камера Meizu M5 Note оснащена 13 Мп сенсором, PDAF-фокусировкой со временем срабатывания 0,2 с и объективом с апертурой f/2.2. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Программная часть – Flyme 6 OS. В России будут доступны версии Meizu M5 Note с 3 Гб ОЗУ и 16/32 Гб встроенной памяти. Цена новинки составит, соответственно, 16 990 и 18 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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