Анонсы: Цена Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой страртует от 1499 юаней

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Анонсы: Цена Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой страртует от 1499 юаней

10.05.2017, MForum.ru

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Компания Smartisan официально представила смартфон Nut Pro, позиционируемый как «середнячок с премиальным дизайном». Новинка будет доступна в черном и красном вариантах, причем красная версия новинки получила еще и специальное издание «Thin Red Line». Кстати Smartisan Nut Pro действительно достаточно тонкий (всего 6,98 мм), но это не помешало установить аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Анонсы: Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой обойдется 1499 юаней

Сдвоенная тыловая камера Smartisan Nut Pro разместилась в левом верхнем углу новинки. Разрешение тыловых камер – 13 Мп, апертура f/2.0, также в наличии PDAF-фокусировка. Параметры фронтальной камеры зависят от версии устройства. Базовый вариант с 32 Гб встроенной памяти оснащен 8 Мп сенсором, тогда как версии Smartisan Nut Pro с 64 и 128 Гб встроенной памяти получили 16 Мп сенсоры. Есть отличия и в чипсете – 32 Гб вариант построен на базе Snapdragon 625, более старшие версии – на базе Snapdragon 626. Кроме того, 128 Гб вариант аппарата оснащен модулем NFC.

Анонсы: Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой обойдется 1499 юаней

Объем оперативной памяти всех вариантов Smartisan Nut Pro составляет 4 Гб. Диагональ экрана 5,5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Из прочего отметим поддержку Quick Charge 3.0, Bluetooth 4.2, двухдиапазонный Wi-Fi и операционную систему Smartisan 3.6/3.7, получившую ряд интересных функций. В зависимости от объема памяти цена Smartisan Nut Pro составит 1499 юаней ($217) / 1799 юаней ($260) / 2299 юаней ($333) за варианты с 32/64/128 Гб памяти, соответственно. Причем базовый вариант доступен только в черном цвете, а версия «Thin Red Line» выпускается только со 128 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой обойдется 1499 юаней

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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