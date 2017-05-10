Анонсы: Цена Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой страртует от 1499 юаней

10.05.2017, MForum.ru

Компания Smartisan официально представила смартфон Nut Pro, позиционируемый как «середнячок с премиальным дизайном». Новинка будет доступна в черном и красном вариантах, причем красная версия новинки получила еще и специальное издание «Thin Red Line». Кстати Smartisan Nut Pro действительно достаточно тонкий (всего 6,98 мм), но это не помешало установить аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Сдвоенная тыловая камера Smartisan Nut Pro разместилась в левом верхнем углу новинки. Разрешение тыловых камер – 13 Мп, апертура f/2.0, также в наличии PDAF-фокусировка. Параметры фронтальной камеры зависят от версии устройства. Базовый вариант с 32 Гб встроенной памяти оснащен 8 Мп сенсором, тогда как версии Smartisan Nut Pro с 64 и 128 Гб встроенной памяти получили 16 Мп сенсоры. Есть отличия и в чипсете – 32 Гб вариант построен на базе Snapdragon 625, более старшие версии – на базе Snapdragon 626. Кроме того, 128 Гб вариант аппарата оснащен модулем NFC.

Объем оперативной памяти всех вариантов Smartisan Nut Pro составляет 4 Гб. Диагональ экрана 5,5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек. Из прочего отметим поддержку Quick Charge 3.0, Bluetooth 4.2, двухдиапазонный Wi-Fi и операционную систему Smartisan 3.6/3.7, получившую ряд интересных функций. В зависимости от объема памяти цена Smartisan Nut Pro составит 1499 юаней ($217) / 1799 юаней ($260) / 2299 юаней ($333) за варианты с 32/64/128 Гб памяти, соответственно. Причем базовый вариант доступен только в черном цвете, а версия «Thin Red Line» выпускается только со 128 Гб встроенной памяти.