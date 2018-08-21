Анонсы: Smartisan Nut Pro 2S - Snapdragon 710, сдвоенные камеры и новые цвета

MForum.ru
21.08.2018,
Китайский производитель смартфонов Smartisan официально представил Nut Pro 2S, ставший обновлением прошлогодней модели Nut Pro 2. И если прошлогодняя модель базировалась на Snapdragon 660, то сердцем Smartisan Nut Pro 2S стал Snapdragon 710
В отличие от многих последних новинок, Smartisan Nut Pro 2S не имеет выреза в верхней части экрана. Диагональ дисплея составляет 6,01 дюйма при разрешении 2160х1080 точек (18:9). Тыловая камера представлена сочетанием 12 и 5 Мп сенсоров. Первичный сенсор - Sony IMX363 с размером пикселя 1,4 мкм и апертурой f/1.8, а вторичный – Samsung S5K4E8. Естественно в наличии PDAF, применение алгоритмов Arcsoft в реальном времени, эффект бокэ и интеллектуальные улучшатели качества снимков.
Фронтальная камера Smartisan Nut Pro 2S – 16 Мп, апертура f/2.2. В части записи видео тыловая камера поддерживает 4К@30fps, а фронтальная – 1080p@60fps. Емкость аккумулятора Smartisan Nut Pro 2S – 3600 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 через USB Type C. Также упомянем ОС с фирменной оболочкой.
Выпускаться Smartisan Nut Pro 2S будет в 4 версиях, отличающихся как цветом, так и объемами памяти. Черный Carbon Black (Thin Red Line Edition) будет доступен в вариантах с 4 или 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти в комбинациях 4+64, 6+64 и 6+128 Гб. Белый Pure White оснащен 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Синий Glare Blue и красный Glare Red представлены в версиях 6+64 и 6+128 Гб. Ценник новинки стартует от отметки 1798 юаней (~$260) за версию 4+64 Гб. Smartisan Nut Pro 2S с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти оценен в 1998 юаней (~$290), а 6+128 Гб – 2298 юаней (~$335). Продажи новинки начнутся уже сегодня.
© Антон Печеровый,
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