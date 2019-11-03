Анонсы: Официально представлен Smartisan Jianguo Pro 3

MForum.ru
03.11.2019,
Компания Smartisan, о которой стали постепенно забывать, анонсировала новый смартфон Jianguo Pro 3. Новинка относится к флагманскому сегменту и базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 855+.
В активе Smartisan Jianguo Pro 3 присутствуют 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Тыловая камера представлена счетверенным модулем – на помощь основному сенсору разрешением 48 Мп приходят 13 Мп сенсор с широкоугольным объективом, 8 Мп сенсор в теле- фото- объективом и 5 Мп сенсор для макросъемки. В качестве фронтальной камеры используется 20 Мп модуль с технологией Tetracell. ОС – Smartisan OS 7, представляющая собой глубоко кастомизированную версию ОС Android. По традиции много внимания уделено дизайну устройства, включая фирменные накладки на заднюю панель. Выпускаться новинка будет в черном и белом цветах, ее топовая версия с 12 Гб ОЗУ и 256 Г встроенной памяти – еще и в зеленом варианте. Цены составят 2899 (8+128 Гб) / 3199 (8+256 Гб) / 3599 (12+256 Гб) юаней.
© Антон Печеровый,
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