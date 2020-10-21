Анонсы: Smartisan R2 представлен официально

MForum.ru
21.10.2020,
Под брендом Smartisan состоялся анонс смартфона R2, получившего весьма интересный дизайн сочетающий прямые грани корпуса с немного изогнутым дисплеем. Также отметим отдельный рычажок для включения беззвучного режима и кнопку, которую можно настроить на нужное действие.
Внутри Smartisan R2 разместились чипсет Qualcomm Snapdragon 865, 8/12/16 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4510 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт. Диагональ экрана новинки – 6,67 дюйма при разрешении 2340х1080 точек и частоте обновления 90 Гц.
Тыловая камера Smartisan R2 представлена связкой 108 Мп основного сенсора, 8 Мп сенсора с телефотообъективом, 13 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 5 Мп сенсора для макросъемки (запись видео 8K@30fps). Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп. ОС – Android с фирменной оболочкой Smartisan OS. Купить Smartisan R2 можно будет за 4499 (8+128 Гб, черный) / 4799 (8+256 Гб, черный, зеленый) / 5299 (12+256 Гб, зеленый) / 6499 (16+512 Гб, белый) юаней.
Также был представлен весьма интересный аксессуар – планшет Smartisan TNT Go с 12-дюймовым дисплеем разрешением 2160х1440 точек, со своим динамиком, микрофоном и 5 Мп камерой, клавиатурой и АКБ емкостью 10610 мАч. Роль «мозга» для Smartisan TNT Go выполняет смартфон, подключаемый по UBS Type C или беспроводному интерфейсу. Цена Smartisan TNT Go составит 1999 (проводная версия, серый) или 2999 (беспроводная, зеленый) юаней.
© Антон Печеровый,
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