MForum.ru
13.10.2020,
Китайская компания Smartisan на 20 октября запланировала пресс-конференцию. Ожидается, что на ней состоится анонс нового флагмана Smartisan Nut Pro 4. Причем, компания уже приоткрыла завесу тайны над некоторыми характеристиками новинки.
Ожидается, что новинка от Smartisan будет базироваться на платформе Qualcomm Snapdragon 865, получит до 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти, а также будет иметь поддержку двухрежимного подключения 5G SA/NSA. В качестве основы для тыловой камеры будет использован 108 Мп сенсор.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Smartisan Jianguo Pro 3 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2S - Snapdragon 710, сдвоенные камеры и новые цвета / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2 представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V20 с 44 и 64 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BL6000 Pro 5G – первый защищенный смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Smartisan представит новый флагман 20 октября / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 представлен официально / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F41 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Realme 7i представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена планшета Samsung Galaxy Tab A7 / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Fit 2 появился в России / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 добрался до российского рынка / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 12A – смартфон с 4 Гб ОЗУ за 569 юаней ($84) / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Poco C3 представлен официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Слухи: LG K92 5G – новый эксперимент LG Mobile / MForum.ru
05.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G – самый доступный 5G-смартфон от Samsung / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5 базируется на Snapdragon 765G / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a 5G представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4 / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Moto G9 Plus появился в России / MForum.ru
29.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F41 / MForum.ru