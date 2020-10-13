Слухи: Smartisan представит новый флагман 20 октября

13.10.2020, MForum.ru

Китайская компания Smartisan на 20 октября запланировала пресс-конференцию. Ожидается, что на ней состоится анонс нового флагмана Smartisan Nut Pro 4. Причем, компания уже приоткрыла завесу тайны над некоторыми характеристиками новинки.

Ожидается, что новинка от Smartisan будет базироваться на платформе Qualcomm Snapdragon 865, получит до 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти, а также будет иметь поддержку двухрежимного подключения 5G SA/NSA. В качестве основы для тыловой камеры будет использован 108 Мп сенсор.