Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти

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Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти

16.05.2018, MForum.ru

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Компания Smartisan официально представила смартфон R1, ставший первым в мире устройством, оснащенным 1 Тб встроенной памяти UFS 2.1 (также есть версии с 64 и 128 Гб памяти). Экран новинки занимает 84% площади передней панели, рамка выполнена из алюминия, а задняя панель – из 2,5D стекла.

Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти

Диагональ дисплея Smartisan R1 – 6,17 дюйма при разрешении 2242х1080 точек, что дает соотношение сторон 18,7:9. Также производитель упоминает о контрастности 1500: 1 и 96% цветовой гаммы (DCI-P3). Для защиты экрана используется Gorilla Glass 3. Основа аппаратной платформы – Snapdragon 845, объем ОЗУ 6 или 8 Гб.

Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти

Тыловая камера Smartisan R1 представлена 12 Мп сенсором Sony IMX363 с апертурой f/1.8, размером пикселя 1,4 мкм, 4-осевой OIS и двойной фазированной фокусировкой. В качестве вспомогательного используется 20 Мп сенсор Sony IMX350 с апертурой f/1.75, пикселями размером 1 мкм и 6-линзовым объективом. Разрешение фронтальной камеры – 24 Мп (апертура объектива f/2.0), для улучшения снимков используются алгоритмы с элементами искусственного интеллекта.

Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти

Из прочего отметим Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC+eSE и USB-C port с Display Port 1.4, а также глобальную поддержку LTE. Емкость аккумулятора – 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+. Цены Smartisan R1 составляют 3499 юаней (6+64 Гб), 3999 юаней (6+128 Гб) и 4499 юаней (8+128 Гб). Топовая версия Smartisan R1 с 8 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти обойдется 8848 юаней ($1388).

Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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