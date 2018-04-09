Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально

MForum.ru
09.04.2018,
Как ожидалось, сегодня состоялся анонс смартфона Smartisan Nut 3, получившего оформление передней панели в стиле смартфона Xiaomi Mi MIX 2S. Разговорный динамик аппарата скрыт под экраном, а для обеспечения качественной передачи речи используется технология Eleoc Elephant Voice с интеллектуальным (AI) шумоподавлением.
Диагональ дисплея Smartisan Nut 3 – 5,99 дюйма, разрешение – 2160х1080 точек (соотношение сторон 18:9). Толщина корпуса новинки составляет 7,16 мм. Задняя панель выполнена из прочного стекла, а бока аппарата закрывает металлическая рамка. Сканер отпечатка пальца с памятью на 10 отпечатков разместился на передней панели. Кроме того, поддерживается функция распознавания лиц по 1024 точкам. Smartisan Nut 3 будет доступен в 5-ти вариантах оформления: черный (с красным), белый (с золотистым) и винно-красный, а также 2 специальных версии – ослепительно черный и ослепительно красный.
«Сердце» Smartisan Nut 3 чипсет Snapdragon 625 (8 ядер 2,0 ГГц + Adreno 506) дополненный 4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Сдвоенная тыловая камера представлена двумя 13 Мп сенсорами (цветным и монохромным) и поддерживает профессиональные алгоритмы ArcSoft добавляющие эффекты бокэ, функционал шумоподавления и быстрой фазированной фокусировки за 0,3 с. Также отметим наличие записи 4К-видео. Фронтальная камера оснащена модулем разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора Smartisan Nut 3 – 4000 мАч, при этом поддерживается быстрая зарядка QC3.0 18 Вт. Стоимость версии Smartisan Nut 3 с 32 Гб встроенной памяти составит 1299 юаней ($205), с 64 Гб – 1599 юаней ($253).
© Антон Печеровый,
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