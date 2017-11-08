Анонсы: Smartisan Nut Pro 2 представлен официально

MForum.ru
08.11.2017,
Китайский производитель Smartisan представил приемника модели Nut Pro, релиз которой состоялся всего полгода назад. Nut Pro 2 оказался тотальным обновлением, как в плане дизайна, так и в плане спецификаций.
Smartisan Nut Pro 2 получил корпус с металлическим каркасом и стеклом с обоих сторон. Фронтальная камера размещена по центру передней панели, там же есть малозаметная прорезь разговорного динамика. Сдвоенная тыловая камера привлекает внимание совершенно разным оформлением основного и вспомогательного сенсоров.
Если большинство производителей выделяют второй сенсор (пусть и малого разрешения) довольно крупным «глазком», то у Smartisan Nut Pro 2 акцент сделан на основную камеру, а глазок вспомогательной достаточно мал. Экран Smartisan Nut Pro 2 соответствует последним тенденциям – диагональ 5,99 дюйма, соотношение сторон 18:9, разрешение – 2160х1080 точек. Из других особенностей дизайна отметим сканер отпечатка пальца, спрятанный под логотип производителя на задней панели. Также поддерживается распознавание лиц по 1024 точкам.
Аппаратная часть Smartisan Nut Pro 2 построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 660, а части объема памяти новинка предлагается в 5 вариантах. Базовая версия снабжена 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, покупателям топового варианта предлагается 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Также доступны варианты 4+64, 6+64 и 6+128 Гб.
Фронтальная камера – 16 Мп с апертурой объектива f/2.2 и поддержкой улучшение лиц за счет технологий искусственного интеллекта. Тыловая камера Smartisan Nut Pro 2 сочетает 12 Мп сенсор Sony IMX386 (размер пикселя 1,25 мкм, диафрагма f/1.8, PDAF) с 5 Мп сенсором Samsung S5K4E8 (1.4 мкм, f/2.0) служащим для определения глубины резкости.
Из прочего упомянем поддержку двух SIM-карт, порт USB-C, NFC и Smartisan OS, которая будет обновлена до версии 4.1 уже 7 декабря. По данным производителя новая версия ОС принесет в общей сложности 131 новую функцию и 63 оптимизации. В частности она обновит функцию Big Bang до версии 2.2.
Прием предварительных заказов на официальном сайте Smartisan и в интернет-магазине JD.com уже начался. Smartisan Nut Pro 2 с 4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти можно приобрести за ¥1799 (~ $ 270) / ¥ 1999 (~ $ 300), соответственно. Модель 6GB RAM + 64GB оценена в ¥ 2299 (~ $ 345), желающим получить 128 Гб встроенной памяти придется выложить ¥ 2699 (~ $ 406), а топовый вариант со 256 Гб внутренним накопителем оценен в ¥ 3299 (~ $ 497).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.05. [Новинки] Анонсы: Цена Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой страртует от 1499 юаней / MForum.ru
02.12. [Новинки] Это интересно: ТОП10 производительных смартфонов по версии AnTuTu / MForum.ru
30.12. [Новинки] Анонсы: Smartisan T2 – смартфон с чипсетом Snapdragon 808 за 2499 юаней / MForum.ru
17.12. [Новинки] Слухи: Постеры Smartisan T2 подтвердили дизайн и спецификации устройства / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Smartisan Jianguo (U1) – разноцветный середнячок / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: 5 декабря будет представлен безрамочный Honor V10 с 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S9 будет выпущен раньше обычного / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2 представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Gionee M7 Power с экраном 18:9 и батареей 5000 мАч появиться в Индии / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: OnePlus 5T будет анонсирован 16 ноября, в предзаказе – с 21 ноября / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Voyage 5 – смартфон с аккумулятором 5000 мАч за 1199 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y79 с 24 Мп фронтальной камерой оценен 2498 юаней / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Cubot H3 первый 5-дюймовый смартфон с аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTС U11+ с безграничным экраном представлен официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: HTC U11 life представлен в версиях Android One и Sense / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel Mix 2 Silver украсили зеркальной задней крышкой / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: TP-Link Neffos получит Snapdragon 835 и дисплей 18:9 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2 сочетает 5-дюймовый дисплей и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A3 – сдвоенная камера и аккумулятор 4000 мАч всего за $120 / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo F5 с 20 Мп сэлфи-камерой и элементами AI / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: АКБ 5000 мАч обеспечит смартфону Cat S41 до 44 дней в режиме ожидания / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Модельный ряд Sony пополнился Xperia R1 и Xperia R1 Plus / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Philips X596 с аккумулятором 4000 мАч и 16 Мп камерами / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Представлен BLU Vivo 8L с 20 Мп сэлфи-камерой и аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru