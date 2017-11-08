Анонсы: Smartisan Nut Pro 2 представлен официально

08.11.2017, MForum.ru

Китайский производитель Smartisan представил приемника модели Nut Pro, релиз которой состоялся всего полгода назад. Nut Pro 2 оказался тотальным обновлением, как в плане дизайна, так и в плане спецификаций.

Smartisan Nut Pro 2 получил корпус с металлическим каркасом и стеклом с обоих сторон. Фронтальная камера размещена по центру передней панели, там же есть малозаметная прорезь разговорного динамика. Сдвоенная тыловая камера привлекает внимание совершенно разным оформлением основного и вспомогательного сенсоров.

Если большинство производителей выделяют второй сенсор (пусть и малого разрешения) довольно крупным «глазком», то у Smartisan Nut Pro 2 акцент сделан на основную камеру, а глазок вспомогательной достаточно мал. Экран Smartisan Nut Pro 2 соответствует последним тенденциям – диагональ 5,99 дюйма, соотношение сторон 18:9, разрешение – 2160х1080 точек. Из других особенностей дизайна отметим сканер отпечатка пальца, спрятанный под логотип производителя на задней панели. Также поддерживается распознавание лиц по 1024 точкам.

Аппаратная часть Smartisan Nut Pro 2 построена на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 660, а части объема памяти новинка предлагается в 5 вариантах. Базовая версия снабжена 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, покупателям топового варианта предлагается 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Также доступны варианты 4+64, 6+64 и 6+128 Гб.

Фронтальная камера – 16 Мп с апертурой объектива f/2.2 и поддержкой улучшение лиц за счет технологий искусственного интеллекта. Тыловая камера Smartisan Nut Pro 2 сочетает 12 Мп сенсор Sony IMX386 (размер пикселя 1,25 мкм, диафрагма f/1.8, PDAF) с 5 Мп сенсором Samsung S5K4E8 (1.4 мкм, f/2.0) служащим для определения глубины резкости.

Из прочего упомянем поддержку двух SIM-карт, порт USB-C, NFC и Smartisan OS, которая будет обновлена до версии 4.1 уже 7 декабря. По данным производителя новая версия ОС принесет в общей сложности 131 новую функцию и 63 оптимизации. В частности она обновит функцию Big Bang до версии 2.2.

Прием предварительных заказов на официальном сайте Smartisan и в интернет-магазине JD.com уже начался. Smartisan Nut Pro 2 с 4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти можно приобрести за ¥1799 (~ $ 270) / ¥ 1999 (~ $ 300), соответственно. Модель 6GB RAM + 64GB оценена в ¥ 2299 (~ $ 345), желающим получить 128 Гб встроенной памяти придется выложить ¥ 2699 (~ $ 406), а топовый вариант со 256 Гб внутренним накопителем оценен в ¥ 3299 (~ $ 497).