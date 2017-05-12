MForum.ru
12.05.2017,
В архивах китайского регулятора TENAA замечен смартфон ZTE, выполненный в классическом дизайне спрочных смартфонов. Большинство представленных на рынке устройств подобного класса выпущено малоизвестными китайскими компаниями, поэтому появление аналогичного смартфона от ZTE весьма интересно.
Корпус ZTE C501, представляющий собой сочетание крепкого пластика, металла и резины, выглядит весьма брутально. Однако в части параметров этот крепыш представляет собой типичный бюджетный смартфон, оснащенный 4,5-дюймовым дисплеем разрешением 854х480 точек, процессором с рабочей частотой ядер 1,1 ГГц (модель не указывается), 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD), 8 Мп тыловой и 2 Мп фронтальной камерами. Работает новинка под управлением Android 5.1.1 Lollipop, что подтверждает использование достаточно старой аппаратной платформы. Выпускаться ZTE C501 будет в нескольких вариантах окраса задней панели и вставок (зеленый, хаки, синий, желтый, черный), однако во всех случаях окантовка будет черного цвета. Информации о цене и сроках выхода новинки пока нет. Судя по характеристикам, она может быть адресована корпоративным покупателям, которым нужно обеспечить смартфонами работников с условиями труда далекими от офисных.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.02. [Новинки] Анонсы: «Крепыш» Ulefone Armor 2 с 6 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Vphone M3 – влагозащищенный крепыш / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Blackview BV6000 – крепыш с мощным «железом» / MForum.ru
24.07. [Новинки] Sonim XP3300 / MForum.ru
14.02. [Новинки] MWC 2011: Sonim XP3300 Force – долгоиграющий крепыш / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE / MForum.ru
12.05. [Новинки] Это интересно: Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже в Китае / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 Lite доступен на индийском рынке / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6C приходит на российский рынок / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool Play 6 – игровой телефон с 6 Гб ОЗУ и емким аккумулятором / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Цена Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой страртует от 1499 юаней / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Vkworld S3 – смартфон с динамиком Philips и сенсором Sony за $50 / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: OnePlus 5 будет стоит $449 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F3 – сэлфи-эксперт со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Gretel A6 недорогой смартфон с корпусом из металла / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: GFXBench раскрыл подробности о смартфоне Alcatel Idol 5 / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: UMiDIGI G – бюджетник, непохожий на бюджетник / MForum.ru
03.05. [Общество] Это интересно: По итогам 1 квартала 2017 года Huawei занимает 3 место по продажам смартфонов / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Blu R1 Plus – смартфон с аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
02.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о ZTE Nubia Z17 / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Ivvi F2 – смартфон с VoLTE и ценой $58 / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi MIX, Mi Note 2 и Redmi 4X официально пришли в Россию / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Meizu E2 представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Bluboo D1 - недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru