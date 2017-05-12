Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE

12.05.2017, MForum.ru

В архивах китайского регулятора TENAA замечен смартфон ZTE, выполненный в классическом дизайне спрочных смартфонов. Большинство представленных на рынке устройств подобного класса выпущено малоизвестными китайскими компаниями, поэтому появление аналогичного смартфона от ZTE весьма интересно.

Корпус ZTE C501, представляющий собой сочетание крепкого пластика, металла и резины, выглядит весьма брутально. Однако в части параметров этот крепыш представляет собой типичный бюджетный смартфон, оснащенный 4,5-дюймовым дисплеем разрешением 854х480 точек, процессором с рабочей частотой ядер 1,1 ГГц (модель не указывается), 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD), 8 Мп тыловой и 2 Мп фронтальной камерами. Работает новинка под управлением Android 5.1.1 Lollipop, что подтверждает использование достаточно старой аппаратной платформы. Выпускаться ZTE C501 будет в нескольких вариантах окраса задней панели и вставок (зеленый, хаки, синий, желтый, черный), однако во всех случаях окантовка будет черного цвета. Информации о цене и сроках выхода новинки пока нет. Судя по характеристикам, она может быть адресована корпоративным покупателям, которым нужно обеспечить смартфонами работников с условиями труда далекими от офисных.