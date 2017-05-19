Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium

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Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium

19.05.2017, MForum.ru

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Спустя несколько дней после европейского релиза, компания Sony объявила о доступности смартфона Xperia XZ Premium на российском рынке. Напомню, анонс Sony Xperia XZ Premium состоялся на MWC 2017 и, по мнению GSMA, эта новинка стала «Лучшим новым смартфоном» («Best new smartphone»).

Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ Premium является флагманом новой линейки, оснащенным 5,46-дюймовым дисплеем разрешением 4К, чипсетом Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 19 Мп тыловой камерой с сенсором размером 1/2,3", поддержкой Motion Eye и slow-mo видео с частотой до 930 fps. Российская цена Sony Xperia XZ Premium составляет 54 990 рублей, при этом в нашей стране предлагается версия с поддержкой двух SIM-карт. В продаже новинка появится в трех цветовых вариантах: «сияющий хром», «глубокий черный» и «розовая бронза». Прием предварительных заказов начинается 25 мая, продажи начнутся 14 июня. В качестве бонуса для оформивших предзаказ будет предложена умная гарнитура Xperia Ear.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Sony, gsmarena.com

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