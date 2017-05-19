MForum.ru
19.05.2017,
Спустя несколько дней после европейского релиза, компания Sony объявила о доступности смартфона Xperia XZ Premium на российском рынке. Напомню, анонс Sony Xperia XZ Premium состоялся на MWC 2017 и, по мнению GSMA, эта новинка стала «Лучшим новым смартфоном» («Best new smartphone»).
Sony Xperia XZ Premium является флагманом новой линейки, оснащенным 5,46-дюймовым дисплеем разрешением 4К, чипсетом Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 19 Мп тыловой камерой с сенсором размером 1/2,3", поддержкой Motion Eye и slow-mo видео с частотой до 930 fps. Российская цена Sony Xperia XZ Premium составляет 54 990 рублей, при этом в нашей стране предлагается версия с поддержкой двух SIM-карт. В продаже новинка появится в трех цветовых вариантах: «сияющий хром», «глубокий черный» и «розовая бронза». Прием предварительных заказов начинается 25 мая, продажи начнутся 14 июня. В качестве бонуса для оформивших предзаказ будет предложена умная гарнитура Xperia Ear.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.03. [Общество] MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium стал лучшим смартфоном выставки / MForum.ru
27.02. [Новинки] MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium - 4К-дисплей + Snapdragon 835, Sony Xperia XZs немного скромнее / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.05. [ПО] Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета» / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017) / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310 / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y7 с аккумулятором 4000 мАч и Android 7.0 Nougat / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y3 2017 – брендовый смартфон за $60 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Это интересно: Цена люксовой версии Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Blackview P2 Lite с аккумулятором емкостью 6000 и функционалом Powerbank / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE / MForum.ru
12.05. [Новинки] Это интересно: Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже в Китае / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 Lite доступен на индийском рынке / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6C приходит на российский рынок / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool Play 6 – игровой телефон с 6 Гб ОЗУ и емким аккумулятором / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Цена Smartisan Nut Pro со сдвоенной тыловой камерой страртует от 1499 юаней / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: Vkworld S3 – смартфон с динамиком Philips и сенсором Sony за $50 / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: OnePlus 5 будет стоит $449 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F3 – сэлфи-эксперт со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru