LTE: Qualcomm, EE и Sony Mobile показали коммерческое мобильное устройство и сеть класса 1 Гбит/с на стадионе Уэмбли

MForum.ru
06.07.2017,
Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, EE и Sony Mobile Communications (“Sony Mobile”), впервые в Европе представили коммерческое мобильное устройство и сеть класса 1 гигабит.
Во время тестирования компании продемонстрировали преимущества сети класса 1 гигабит в четырех сценариях ее использования:
- Потоковое вещание 4K HDR10 с Amazon Prime;
- Увеличение скорости загрузки больших файлов с Google Диска;
- Загрузка музыкальных/видеофайлов для использования в офлайн
- Симуляция LTE соединения класса 1 гигабит, демонстрирующая ее преимущества.
В сети LTE компании EE на стадионе Уэмбли были достигнуты скорости скачивания до 750 Мбит/c и скорости аплоада до 110 Мбит/c. Использовалось устройство Sony Xperia XZ Premium на платформе Qualcomm Snapdragon 835. В Городском центре Кардифа были достигнуты скорости 428 Мбит/c также в условиях реальной сети.
EE первой в Объединенном королевстве начал поддерживать работу мобильных устройств в режиме Cat.9 еще в сентябре 2016 года. Теперь компания начала поддержку устройств Cat.16.
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