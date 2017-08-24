Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей

24.08.2017, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Note 8. Диагональ безграничного экрана новинки выросла до 6,3 дюйма, при этом поддерживается главная фишка семейства Galaxy Note – цифровое перо S Pen. Таким образом, несмотря на фиаско с Galaxy Note 7, компания Samsung решила продолжить развивать линейку Galaxy Note.

Экран Samsung Galaxy Note 8 выполнен по технологии SuperAMOLED, разрешение – QHD+, при этом поддерживается Mobile HDR Premium, функция Always on Display и заметки на экране. Помимо простых заметок пользователь может создавать Live-сообщения, представляющие собой GIF-анимацию из фотографий и рисунков. При этом как смартфон, так и стилус защищены от влаги в соответствии со стандартом IP-68.

Другим важным новшеством Samsung Galaxy Note 8 стала сдвоенная тыловая камера. В активе Galaxy Note 8 присутствуют две 12 Мп камеры. Апертура объектива первой камеры f/1.7, а второй, оснащенной телеобъективом, f/2.4. Что интересно, обе камеры оснащены системой оптической стабилизации изображения, что является первым среди подобных устройств. Из дополнительных функций можно отметить поддержку «живого фокуса», позволяющей настроить фокусировку (размытие) фотографий как во время съемки, так и при просмотре изображений в галерее. Еще одним сценарием использования сдвоенной камеры является «Двойная съемка», в режиме которой одна камера делает фото объекта съемки, а вторая – общего плана.

Аппаратная платформа Samsung Galaxy Note 8 может быть построена как на базе чипсета Snapdragon 835, так и на Exynos 8895 (в зависимости от региона). Объем ОЗУ – 6 Гб, встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD. В части передачи данных отметим поддержку Cat. 16 LTE и Wi-Fi 802.11ac MIMO, а из приятных особенностей – сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем. Емкость аккумулятора – 3300 мАч, что немного меньше емкости аккумулятора Galaxy S8+. Поддерживается беспроводная зарядка и быстрая зарядка через USB Type C.

ОС – Android 7.1 Nougat с проприетарными функциями Samsung, главной из которых является голосовой ассистент Bixby. Конечно же, поддерживаются очки виртуальной реальности Gear VR и док-станция DeX. Прием предварительных заказов уже начался, старт отгрузок намечен на 15 сентября. На российском рынке Samsung Galaxy Note 8 оценен 69 990 рублей. В нашей стране Samsung Galaxy Note 8 будет доступен в цветах «черный бриллиант», «желтый топаз» и «синий сапфир». В качестве бонуса для оформивших предзаказ предлагается док-станция DeX и бесплатная доставка по России при условии 100% предоплаты.