Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

MForum.ru
30.05.2017,
LG G6 является одним из лучших смартфоном 2017 модельного года. Однако, несмотря на отличные характеристики, компании LG пришлось отказаться от использования флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 835, из-за чего G6 смотрится не столь выигрышно как Sony Xperia XZ Premium , Galaxy S8, Galaxy S8 + , Xiaomi Mi 6 и HTC U11. Однако в 2018 году все может быть иначе.
Согласно свежей «утечке» компания LG уже заключила сделку с Qualcomm, гарантирующую появление чипсета Snapdragon 845 в флагманском смартфоне образца 2018 года. По информации The Investor компании уже начали работу в этом направлении. О самом новом чипе пока известно немного. Согласно слухов, Snapdragon 845 будет использовать ядра ARM и архитектуру BIG.Little. Конфигурация этого чипа будет включать в себя связку из кластеров Cortex-A75 и Cortex-A55. В плане производительности ядра Cortex-A75 обеспечивают прирост порядка 20% относительно Cortex-A73 и почти 40% относительно Cortex-A72. Максимальная рабочая частота ядер Cortex-A75 может достигать 3 ГГц.
Энергоэффективные ядра Cortex-A55 обеспечивают двухкратный прирост производительности относительно Cortex-A53, будучи на 15% экономичнее в плане энергопотребления. Кроме того, в отличии Cortex-A53, Cortex-A55 могут формироваться в 8-ядерные кластеры. Суммарный прирост производительности Snapdragon 845 составит до 30% в одноядерном и до 70% в многоядерных тестах. Анонс Snapdragon 845 ожидается в конце текущего года, появление первых устройств на его основе – в начале 2018.
© Антон Печеровый,
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