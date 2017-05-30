Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

MForum.ru

Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

30.05.2017, MForum.ru

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LG G6 является одним из лучших смартфоном 2017 модельного года. Однако, несмотря на отличные характеристики, компании LG пришлось отказаться от использования флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 835, из-за чего G6 смотрится не столь выигрышно как Sony Xperia XZ Premium , Galaxy S8, Galaxy S8 + , Xiaomi Mi 6 и HTC U11. Однако в 2018 году все может быть иначе.

Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

Согласно свежей «утечке» компания LG уже заключила сделку с Qualcomm, гарантирующую появление чипсета Snapdragon 845 в флагманском смартфоне образца 2018 года. По информации The Investor компании уже начали работу в этом направлении. О самом новом чипе пока известно немного. Согласно слухов, Snapdragon 845 будет использовать ядра ARM и архитектуру BIG.Little. Конфигурация этого чипа будет включать в себя связку из кластеров Cortex-A75 и Cortex-A55. В плане производительности ядра Cortex-A75 обеспечивают прирост порядка 20% относительно Cortex-A73 и почти 40% относительно Cortex-A72. Максимальная рабочая частота ядер Cortex-A75 может достигать 3 ГГц.

Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

Энергоэффективные ядра Cortex-A55 обеспечивают двухкратный прирост производительности относительно Cortex-A53, будучи на 15% экономичнее в плане энергопотребления. Кроме того, в отличии Cortex-A53, Cortex-A55 могут формироваться в 8-ядерные кластеры. Суммарный прирост производительности Snapdragon 845 составит до 30% в одноядерном и до 70% в многоядерных тестах. Анонс Snapdragon 845 ожидается в конце текущего года, появление первых устройств на его основе – в начале 2018.

Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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