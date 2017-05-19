Аварии: МегаФон оставил абонентов без связи в ряде городов России

19.05.2017, MForum.ru

Сегодня на сети МегаФон зарегистрирована серьезная авария. При этом у других операторов "большой четверки" проблем со связью не наблюдалось.

Авария на сети МегаФон масштабна. Затронута не только Москва, но и ряд других регионов - Нижний Новгород, Уфа, Рязань и так далее.

Компания признала наличие "временных сложностей с голосом". Это, безусловно, не описывает проблему. SMS также перестали доставляться, что сделало по-сути недоступными услуги мобильного и интернет-доступа к банкам и другим сервисам, где требуется двухфакторная авторизация по SMS.

Разумеется проблемы возникли также и у абонентов Yota, поскольку они обслуживаются по-сути той же сетевой инфраструктуры.

О причинах аварии можно гадать, но наиболее вероятный вариант - неудачная попытка обновления ПО на сети МегаФон. Вероятнее всего, обновлять пытались ПО ядра сети, впрочем, неполадки могут быть связаны и с проблемами, возникшими на транспортной сети.

Так или иначе, но сбой неприятный, и создал неудобство значительному числу абонентов. Неплохо было бы регулятору ввести материальную ответственность операторов за подобные сбои. Уместно было бы оштрафовать МегаФон на заметную сумму, чтобы были приняты меры к недопущению подобных сбоев в дальнейшем.