Аварии: МегаФон оставил абонентов без связи в ряде городов России

MForum.ru
19.05.2017,
Сегодня на сети МегаФон зарегистрирована серьезная авария. При этом у других операторов "большой четверки" проблем со связью не наблюдалось.
Авария на сети МегаФон масштабна. Затронута не только Москва, но и ряд других регионов - Нижний Новгород, Уфа, Рязань и так далее.
Компания признала наличие "временных сложностей с голосом". Это, безусловно, не описывает проблему. SMS также перестали доставляться, что сделало по-сути недоступными услуги мобильного и интернет-доступа к банкам и другим сервисам, где требуется двухфакторная авторизация по SMS.
Разумеется проблемы возникли также и у абонентов Yota, поскольку они обслуживаются по-сути той же сетевой инфраструктуры.
О причинах аварии можно гадать, но наиболее вероятный вариант - неудачная попытка обновления ПО на сети МегаФон. Вероятнее всего, обновлять пытались ПО ядра сети, впрочем, неполадки могут быть связаны и с проблемами, возникшими на транспортной сети.
Так или иначе, но сбой неприятный, и создал неудобство значительному числу абонентов. Неплохо было бы регулятору ввести материальную ответственность операторов за подобные сбои. Уместно было бы оштрафовать МегаФон на заметную сумму, чтобы были приняты меры к недопущению подобных сбоев в дальнейшем.
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