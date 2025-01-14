Аварии. Проблемы: Пользователи в России массово столкнулись с проблемами интернет-доступа

MForum.ru
14.01.2025,
Поскольку проблемы возникли у абонентов практически всех операторов, речь, очевидно, не может идти о каких-то проблемах на "операторской части" сетей.
Напрашивается вывод - это какая-то ошибка в настройках оборудования, развернутого в рамках "защиты Рунета". В итого, судя по доступности Youtube без VPN, в Москве и, возможно, в других городах, временно включен режим "bypass" на оборудовании контроля интернета и трафик сейчас идет практически без фильтрации.
Можно предположить, что после устранения ошибок, которые привели к сбоям, ситуация вскоре вернется к доаварийной.
Такие аварии - неизбежная плата за выбранный подход централизованного контроля Интернета в нашей стране. Учитывая значение интернета для граждан и экономики, очень печально, что сбои на какой-то конкретной "железке" или действия какого-то технического специалиста могут приводить к массовым сбоям в интернет-доступе. Может быть стоит пересмотреть схему организации контроля, чтобы массовые сбои перестали быть возможными, как это было в "эпоху до РКН"?
--
UPD: Из Билайн сообщают "Сеть билайна работает в штатном режиме, возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от нас причинам". Спасибо, коллеги, за подтверждение!
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: аварии проблемы с интернетом
--
Публикации по теме:
14.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 9 представлен официально / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет основан на Snapdragon 8s Elite / MFiorum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: itel A80 – стильный смартфон с 50 Мп камерой за 7000 рупий / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Redmi 14C 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 SE получит Dimensity 8400 Max и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Poco X7 оснащен AMOLED-дисплеем и защитой от влаги по классу IP67 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Enjoy 70X со спутниковым подключением и батареей емкостью 6100 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получил кремниево-углеродный АКБ 6400 мАч / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила Ace 5 на базе Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой зарядки 80 Вт / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus представила OnePlus Ace 5 Pro на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Buds Ace 2 представлены официально / MForum.ru