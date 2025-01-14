Аварии. Проблемы: Пользователи в России массово столкнулись с проблемами интернет-доступа

14.01.2025, MForum.ru

Поскольку проблемы возникли у абонентов практически всех операторов, речь, очевидно, не может идти о каких-то проблемах на "операторской части" сетей.

Напрашивается вывод - это какая-то ошибка в настройках оборудования, развернутого в рамках "защиты Рунета". В итого, судя по доступности Youtube без VPN, в Москве и, возможно, в других городах, временно включен режим "bypass" на оборудовании контроля интернета и трафик сейчас идет практически без фильтрации.

Можно предположить, что после устранения ошибок, которые привели к сбоям, ситуация вскоре вернется к доаварийной.

Такие аварии - неизбежная плата за выбранный подход централизованного контроля Интернета в нашей стране. Учитывая значение интернета для граждан и экономики, очень печально, что сбои на какой-то конкретной "железке" или действия какого-то технического специалиста могут приводить к массовым сбоям в интернет-доступе. Может быть стоит пересмотреть схему организации контроля, чтобы массовые сбои перестали быть возможными, как это было в "эпоху до РКН"?

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UPD: Из Билайн сообщают "Сеть билайна работает в штатном режиме, возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от нас причинам". Спасибо, коллеги, за подтверждение!

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теги: аварии проблемы с интернетом

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