Роботренды: Новости робототехники и БЛА 15.06.2017

MForum.ru
15.06.2017,
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В Китае беспилотный поезд поедет по нарисованному маршруту
Очень интересный вариант беспилотного транспорта - рисуем разметку на асфальте и пускаем городской самоуправляемый электро- автопоезд, который движется по этой линии. Первую пробную линию грозятся построить в 2018 году китайцы в небольшом по китайским меркам городке Чжучжоу. Линия длиной в 6 км пройдет через центр города. Отличная идея!
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Дрон-яйцо за $36
Китайская компания Kai Deng разработала небольшой и относительно легкий дрон-трансформер K130 ALPHA. В собранном состоянии он напоминает яйцо. Такой дрон удобно брать с собой в дальние поездки, походы и путешествия. Он занимает меньше места и менее хрупок, чем его не умеющие складываться собратья.
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Бензиновый БЛА MIT сможет совершать 5-дневные полеты
В MIT продолжаются разработки БЛА c бензиновым двигателем мощностью 5 л.с., способного оставаться в воздухе до 5 дней на одном бензобаке. Потенциальная область применения аппарата - раздача сотовой связи и Интернета в районах, пострадавших в результате стихийных бедствий. Как вариант, аппарат может применяться и для осмотра удаленных районов.
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Новые патенты Amazon - роботы KIVA займутся сбором падалицы и уборкой помещений
Компания больше двух лет ожидала заключения по патентным заявкам и наконец получила положительные решения Ведомства по патентам и товарным знакам США.
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Китайцы грозятся завалить Россию роботами, произведенными в Хоргосе
Хоргос - новый, пока еще сравнительно небольшой город на границе Китая и Казахстана, рядом с таможенным переходом. Компания из Шеньженя, Horgos Boshihao Electronic, планирует развернуть здесь сборочное производство с мощностью до 10 тысяч роботов в год.
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России необходимо срочно корректировать законодательство под беспилотный транспорт
Таким мнением делится Никита Куликов в Forbes.ru. Основные тезисы
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Rambot - роботы в автоматы
Пуристы не согласятся, что речь идет о роботах, но разработчик проекта Rambot из Дагестана называет его роботизованным.
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В Красноярском крае полиция составила протокол за запуск квадрокоптера
Тот случай, когда полицию ругать не за что. 34-летний житель Красноярска пришел на праздничный концерт с квадрокоптером, чтобы снять видео. По крайней мере, он так говорит. Сотрудники полиции заметили идущий на взлет аппарат, "вычислили" владельца, благо он особо не скрывался и полет на этом завершился. Теперь в полиции думают - привлекать ли любителя смотреть на концерты с высоты к административной ответственности.
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Робот-щенок, робот-шпион
Роботы бывают одновременно милыми и полезными. Как вот этот телеуправляемый робот-шпион, пытающийся втереться в доверие стаи диких собак.
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5G позволит хирургам оперировать на расстоянии
Внедрение технологий связи пятого поколения, откроет пользователям немало ранее недоступных возможностей. В частности, возросшая на порядок скорость беспроводного подключения к интернету, позволит кирургам оперировать пациентов на любом расстоянии. Врач может быть где угодно, достаточно довезти пациента до ближайшей клиники с хирургическим роботом. Конечно, речь идет не только о хирургии. С каждым годом будет расти рынок связанных в "умную сеть" медицинских устройств, вырастет доля использования цифровых данных о состоянии здоровья пациентов, появятся новые методы анализа таких данных. Вот только возникает вопрос - доверятся ли люди новым технологиям?
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Модель робота-пожарного разработали в Саратове
Это не совсем робот. РУПР-1, как называют новинку, действует не автономно, а выполняет команды, передаваемые по радиоканалу.
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Онлайн-курс робототехники на языке Robolab стартует в июле
Бесплатный курс для всех желающих проведет Сергей Филиппов, учитель Президентского физико-математического лицея 239.
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