Роботренды: Новости робототехники и БЛА 15.06.2017

В Красноярском крае полиция составила протокол за запуск квадрокоптера Тот случай, когда полицию ругать не за что. 34-летний житель Красноярска пришел на праздничный концерт с квадрокоптером, чтобы снять видео. По крайней мере, он так говорит. Сотрудники полиции заметили идущий на взлет аппарат, "вычислили" владельца, благо он особо не скрывался и полет на этом завершился. Теперь в полиции думают - привлекать ли любителя смотреть на концерты с высоты к административной ответственности.



