Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED

16.06.2017, MForum.ru

Состоялся анонс обновленной версии популярного смартфона Homtom HT37. Новинка получила имя Homtom HT37 Pro. Передняя панель аппарата может быть черного или белого цветов, а задняя – серой, серебристой или популярного цвета «розовое золото». Материал задней крышки – алюминий.

Диагональ экрана – 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Для защиты экрана используется стекло 2,5D, а сенсорная панель реализована по технологии «G+F+F». Также отметим поддержку возможности разделения дисплея между двумя приложениями. ОС – Android 7.0 Nougat, а «сердцем» новинки является процессор Mediatek MT6737 дополненный 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, а также связкой из 13 и 5 Мп камер. Аналогично оригинальной модели Homtom HT37 Pro получил фронтальные стереодинамики, а также «умные» светодиодные индикаторы, который можно настроить на моргание в такт музыке. Информацию о сроках выхода / цене устройства производитель пока не раскрыл.