MForum.ru
16.06.2017,
Состоялся анонс обновленной версии популярного смартфона Homtom HT37. Новинка получила имя Homtom HT37 Pro. Передняя панель аппарата может быть черного или белого цветов, а задняя – серой, серебристой или популярного цвета «розовое золото». Материал задней крышки – алюминий.
Диагональ экрана – 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Для защиты экрана используется стекло 2,5D, а сенсорная панель реализована по технологии «G+F+F». Также отметим поддержку возможности разделения дисплея между двумя приложениями. ОС – Android 7.0 Nougat, а «сердцем» новинки является процессор Mediatek MT6737 дополненный 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, а также связкой из 13 и 5 Мп камер. Аналогично оригинальной модели Homtom HT37 Pro получил фронтальные стереодинамики, а также «умные» светодиодные индикаторы, который можно настроить на моргание в такт музыке. Информацию о сроках выхода / цене устройства производитель пока не раскрыл.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.06. [Новинки] Анонсы: HomTom HT30 с корпусом Fluff Paint оценен в 70 евро / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: HomTom HT20 – крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: HomTom HT27 – классический бюджетный смартфон / MForum.ru
30.11. [Новинки] Анонсы: HOMTOM HT16 Pro – обновление HOMTOM HT16 с поддержкой LTE за $70 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Цена Homtom HT16 по предзаказу составит $49,99 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Ivvi V3 c 13 Мп селфи-камерой представлен официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой планшет с 10,1-дюймовым экраном и голосовой связью / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Archos запускает 4 новых смартфона / MForum.ru
15.06. [Новинки] Это интересно: Google продала около 1 млн смартфонов Pixel / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung J7 Pro и J7 Max ориентированы на шоппинг и социальные медиа / MForum.ru
14.06. [Новинки] Это интересно: Крепкая «звонилка» Nomu T10 выдержала дроп-тест / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Moto E4 и Moto E4 Plus – теперь официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld F2 с сенсором Sony IMX149 оценен в $60 / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой / MForum.ru
08.06. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: HomTom HT30 с корпусом Fluff Paint оценен в 70 евро / MForum.ru
07.06. [Новинки] Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11 / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE V870 представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Дебютировали Apple iPad Pro 10.5 и 12.9 с iOS 11 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru