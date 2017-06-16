Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED

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Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED

16.06.2017, MForum.ru

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Состоялся анонс обновленной версии популярного смартфона Homtom HT37. Новинка получила имя Homtom HT37 Pro. Передняя панель аппарата может быть черного или белого цветов, а задняя – серой, серебристой или популярного цвета «розовое золото». Материал задней крышки – алюминий.

Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED

Диагональ экрана – 5 дюймов, разрешение – 1280х720 точек. Для защиты экрана используется стекло 2,5D, а сенсорная панель реализована по технологии «G+F+F». Также отметим поддержку возможности разделения дисплея между двумя приложениями. ОС – Android 7.0 Nougat, а «сердцем» новинки является процессор Mediatek MT6737 дополненный 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, а также связкой из 13 и 5 Мп камер. Аналогично оригинальной модели Homtom HT37 Pro получил фронтальные стереодинамики, а также «умные» светодиодные индикаторы, который можно настроить на моргание в такт музыке. Информацию о сроках выхода / цене устройства производитель пока не раскрыл.

Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED

Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED

Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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