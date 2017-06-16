Роботренды: Новости робототехники и БЛА 16.06.2017

Канадская компания Aesthetec Studio разработала маленьких автономных друзей-роботов (Little Robot Friends), адресованных девочкам и мальчикам в возрасте от 7 лет и старше. Это небольшие забавные компаньоны, помогающие сделать первые шаги в программировании и электронике в игровой форме. Программируя роботов их можно обучить выполнять определенные действия, играть в игры, петь песни. Можно настроить по своему вкусу характер своего «маленького друга». По мнению разработчиков, игра-обучение в компании с Little Robot Friends помогает развивать техническую грамотность, творческие способности и социально-эмоциональные навыки общения ребенка.

Эстония первой в Евросоюзе приняла решение разрешить использование роботов-курьеров в городе Регулирование всегда запаздывает за технологиями. Но прогресс неостановим. И если в США в Виргинии и Айдахо доставка роботами уже разрешена, то в Европе законодатели до сих пор позволяли только ограниченные тесты. Первымы решились в Эстонии - на этой неделе за разрешение выполнять доставку роботами проголосовали в Парламенте страны.



