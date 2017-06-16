Роботренды: Новости робототехники и БЛА 16.06.2017

MForum.ru
16.06.2017,
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Образовательная робототехника. Маленькие друзья-роботы из Канады
Канадская компания Aesthetec Studio разработала маленьких автономных друзей-роботов (Little Robot Friends), адресованных девочкам и мальчикам в возрасте от 7 лет и старше. Это небольшие забавные компаньоны, помогающие сделать первые шаги в программировании и электронике в игровой форме. Программируя роботов их можно обучить выполнять определенные действия, играть в игры, петь песни. Можно настроить по своему вкусу характер своего «маленького друга». По мнению разработчиков, игра-обучение в компании с Little Robot Friends помогает развивать техническую грамотность, творческие способности и социально-эмоциональные навыки общения ребенка.
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Швед испытал самодельный мультироторный беспилотник
Видео первых испытаний пилотируемого мультироторного кх-м... беспилотника, буду все же называть его мультиротором.
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Эстония первой в Евросоюзе приняла решение разрешить использование роботов-курьеров в городе
Регулирование всегда запаздывает за технологиями. Но прогресс неостановим. И если в США в Виргинии и Айдахо доставка роботами уже разрешена, то в Европе законодатели до сих пор позволяли только ограниченные тесты. Первымы решились в Эстонии - на этой неделе за разрешение выполнять доставку роботами проголосовали в Парламенте страны.
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Робот Toshiba "Мини-мамбо" обследует третий реакторный блок Фукусимы
Дело непростое, там уже пасовали все предыдущие роботы, как японские, так и зарубежные. Новинку Toshiba разработала вместе с Международным институтом проблем демонтажа ядерных реакторов (IRID).
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