Роботренды: Новости робототехники и БЛА 18.06.2017

MForum.ru

Роботренды: Новости робототехники и БЛА 18.06.2017

17.06.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Самая большая автономная подлодка США Echo Voyager вышла в море

До сих пор этот 50-тонный аппарат проходил испытания в специальном бассейне, теперь его решились выпустить в море у побережья Южной Калифорнии. Цель испытаний - проверить функционирование систем связи, энергоблока и двигателя автономного подводного аппарата.

Американский робот Бакстер предсказывает результаты матчей Кубка конфедераций

Это маркетинговый ход "Робостанции", работающей на ВДНХ, для того чтобы напомнить о себе всем, интересующимся футболом.

Во Франции намерены запустить беспилотные поезда Париж-Лион

Речь идет об автоматизации скоростных поездов TGV, развивающих скорости до 320 км/ч.

Новости от RoboTrends.ru

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.06. [Новости компаний] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 16.06.2017 / MForum.ru

15.06. [Новости компаний] Роботренды: Новости робототехники и БЛА 15.06.2017 / MForum.ru

10.04. [Краткие новости] Роботизация: Вектор - роботренды 09 апреля 2017 в заголовках новостей / MForum.ru

08.04. [Краткие новости] Вектор: Роботренды 08 апреля 2017 в заголовках новостей / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 11:10 alexcam1975 Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Это сложно выбирать телефон для девушки. Соглашусь, что сейчас все девушки любят айфон))) При этом есть и конкуренция от Самсунг. Когда своей девушке выбирал телефон, то мы пошли вместе. Потому что ...
Вчера 19:57 Saryryam Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5)
Это просто ужас. Как можно так обращаться с клиентами. Обманывать покупателей(((( Я в шоке.
Вчера 19:52 Saryryam Тема: Игровые автоматы для телефона на андроид
В плеймаркете все есть. Как бесплатно, так и платно)))
17.06.2017 15:41 Wild_One Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Есть ли возможность найти украденный пару лет назад планшет?
16.06.2017 13:15 koteyko Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41)
232x-2abgru2 862647020124900

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

16.06. [Новинки] Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Ivvi V3 c 13 Мп селфи-камерой представлен официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой планшет с 10,1-дюймовым экраном и голосовой связью / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Archos запускает 4 новых смартфона / MForum.ru

15.06. [Новинки] Это интересно: Google продала около 1 млн смартфонов Pixel / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung J7 Pro и J7 Max ориентированы на шоппинг и социальные медиа / MForum.ru

14.06. [Новинки] Это интересно: Крепкая «звонилка» Nomu T10 выдержала дроп-тест / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Moto E4 и Moto E4 Plus – теперь официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Oppo R11 Plus с 6-дюймовым AMOLED-дисплеем и АКБ 4000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld F2 с сенсором Sony IMX149 оценен в $60 / MForum.ru

08.06. [Новинки]  Анонсы: Blackview BV8000 Pro – защищенный смартфон с мощной платформой / MForum.ru

08.06. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 836 – флагман линейки Qualcomm второй половины 2017 года / MForum.ru

08.06. [Новинки]  Анонсы: HomTom HT30 с корпусом Fluff Paint оценен в 70 евро / MForum.ru

07.06. [Новинки] Это интересно: Android Marshmallow стал самой массовой версий Android / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Oppo раскрыла подробности о R11 / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE V870 представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Дебютировали Apple iPad Pro 10.5 и 12.9 с iOS 11 / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Moto Z2 Play будет доступен для предзаказа с 8 июня / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Анонсы: LG X500 c 13 Мп камерой и аккумулятором 4500 мАч представлен официально / MForum.ru

05.06. [Новинки]  Анонсы BQ-5201 Space - первый 8-ядерный смартфон в линейке BQ / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: