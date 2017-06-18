Роботренды: Новости робототехники и БЛА 18.06.2017

MForum.ru
17.06.2017,
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Самая большая автономная подлодка США Echo Voyager вышла в море
До сих пор этот 50-тонный аппарат проходил испытания в специальном бассейне, теперь его решились выпустить в море у побережья Южной Калифорнии. Цель испытаний - проверить функционирование систем связи, энергоблока и двигателя автономного подводного аппарата.
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Американский робот Бакстер предсказывает результаты матчей Кубка конфедераций
Это маркетинговый ход "Робостанции", работающей на ВДНХ, для того чтобы напомнить о себе всем, интересующимся футболом.
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Во Франции намерены запустить беспилотные поезда Париж-Лион
Речь идет об автоматизации скоростных поездов TGV, развивающих скорости до 320 км/ч.
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