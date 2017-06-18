Роботренды: Новости робототехники и БЛА 18.06.2017

Самая большая автономная подлодка США Echo Voyager вышла в море До сих пор этот 50-тонный аппарат проходил испытания в специальном бассейне, теперь его решились выпустить в море у побережья Южной Калифорнии. Цель испытаний - проверить функционирование систем связи, энергоблока и двигателя автономного подводного аппарата.



