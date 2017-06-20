Развитие сетей: Huawei и МегаФон показали решение Massive MIMO

20.06.2017, MForum.ru

20 июня 2017 года, Самара, пресс-релиз компании. «МегаФон» и Huawei продемонстрировали технологию Massive MIMO, которая позволяет значительно увеличить скорость мобильного интернета на существующих смартфонах и планшетах клиентов. Во время демонстрации на сети «МегаФона» скорость мобильного интернета в секторе достигала 851 Мбит/сек. В качестве пользовательских устройств использовались восемь смартфонов Huawei Mate 9.

Потенциально современные смартфоны и планшеты способны работать на скоростях до 150-300 Мбит/сек, однако из-за особенностей работы мобильных сетей на практике скорость доступа значительно ниже. Технология Massive MIMO позволяет приблизить реальные показатели сети к теоретически достижимым мобильными устройствами.

Massive MIMO является одной из технологических основ сетей 5G, позволяет увеличить пропускную способность каждой соты с 150Мбит/сек до 700-800Мбит/сек без привлечения дополнительного частотного ресурса. Это означает, что у каждого абонента, подключенного к базовой станции, скорость мобильного интернета также увеличится в несколько раз. Кроме того, технологию можно применить и к существующим сетям LTE, что и было показано в ходе демонстрации. Для работы стенда использовался режим работы LTE-FDD в частотном диапазоне 1800 МГц (Band 3) с шириной полосы 20 МГц. Использование технологии Massive MIMO позволило увеличить пропускную способность соты по сравнению с MIMO 2x2 с 150 Мб/сек до 851 МБ/сек.

«Несомненный плюс данной технологии заключается в том, что она позволяет увеличивать скорость интернет-доступа на существующих частотах. «МегаФон» обладает серьезными частотными преимуществами по сравнению с другими игроками. Сегодня «МегаФон» – это самый быстрый оператор в России. Новая технология позволит нам еще полнее использовать свои преимущества, сделав, по сути, скорость интернет-доступа недосягаемой для конкурентов. Клиенты «МегаФона» получат интернет-доступ нового поколения, что в связке с новой тарифной линейкой «Включайся!» позволит им пользоваться лучшим сервисом как с технологической, так и с продуктовой точек зрения», - говорит Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона».

«Несмотря на то, что технология достаточно новая, у компании Huawei уже есть несколько успешных примеров ее реализации по всему миру: для операторов SoftBank (Япония), CMCC (Китай), Vodafone (Великобритания) и Vodafone (Испания). Совместно с Мегафон мы намерены внести свой вклад в скорейшее развертывание самых передовых технологий в России», - добавляет Вячеслав Шлыков, директор Поволжского офиса Huawei в России.

«МегаФон» по праву считается российским лидером в области внедрения новейших технологий связи. В 2008 году «МегаФон» первым из российских операторов запустил в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения (UMTS). В 2012 году компания первой из крупнейших операторов страны запустила сеть четвёртого поколения (LTE), а в 2014 году — первой запустила сеть LTE-Advanced, ставшей на тот момент самой быстрой коммерческой мобильной сетью в мире. Компания предоставляет самый быстрый в России мобильный интернет-доступ. Уже сегодня абонентам «МегаФона» доступны скорости до 300 мегабит в секунду, а в Москве — до 450 мегабит в секунду. В этом году в рамках ПМЭФ компания продемонстрировала скорость в 35Гбит/сек, установив рекорд России в области мобильного интернета.

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Алексей Бойко, телеком-эксперт, MForum.ru, комментирует:

Это не столько "тест", сколько показ, который организовал вендор Huawei для своего клиента, для МегаФон. Речь пока не идет о тестах в реальных городских условиях, речь идет о лабораторном макете, который в офисе МегаФон собрали инженеры Huawei для демонстрации своего решения. Была задействована полоса 20 МГц в b3 (1800 МГц), такой свободной полосой МегаФон в Самаре в b3 не располагает. LTE-A CA не использовалась. В качестве аппаратов взяли Huawei Mate 9, они поддерживают Cat.12, то есть максимальные пиковые скорости - до DL 600 Мбит/c и UL 100 Мбит/с. То есть не следует надеяться, что аппараты могли получать данные со скоростями до 851 Мбит/c - это скорости, которые обеспечивала базовая станция "на сектор". Ресурс делили 8 аппаратов. Можно предположить, что тестировалось MIMO DL8x8 при 256QAM.

К реальной жизни и абонентам МегаФона это пока отношения не имеет. Будем ждать первых внедрений и посмотрим, вырастут ли средние скорости, доступные абонентам (должны вырасти) и насколько. Это вопрос непростой, поскольку многое зависит от планирования и оптимизации сети в любом конкретном регионе.

Когда ожидать первых внедрений Massive MIMO на сети МегаФон? Об этом МегаФон и Huawei молчат. Такого контракта вероятно пока нет. Что нужно будет делать с антеннами, чтобы внедрять MIMO 8x8, для меня вопрос открытый, вероятно, потребуются инвестиции в замену антенного хозяйства. А это дело недешевое и муторное.

В целом двигаться к MIMO необходимо, иначе пропускной способности LTE-сетей скоро станет не хватать. А значит, операторам предстоят новые инвестиции в сеть, на которые они сегодня идут очень неохотно. Поэтому массового внедрения поддержки показанного в Самаре решения на сети МегаФон я пока не ожидаю. Скорее - эта история из разряда "подивились русские мужики на чудо заморское, почесали в затылке, да и проводили китайцев восвояси". В ближайшие 1-2 года я соответствующих закупок и внедрений не ожидаю, разве что точечно, для того чтобы поддерживать имидж технологически развитого оператора. Впереди у МегаФон еще долгая дорога к внедрению поддержки Cat.12 - в этом году начнут потихоньку внедрять поддержку Cat.9, где-то может быть и Cat.11. Не спеша и не везде, тем более, что и терминалов таких пока на руках немного.

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