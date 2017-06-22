Мнения: Отмена безлимитов и реакция ФАС. Кто прав, виноваты ли операторы в сговоре?

MForum.ru
22.06.2017,
Государство подозревает операторов в сговоре: безлимитные тарифы по мнению ФАС были отменены синхронно всеми операторами. Есть ли повод для вмешательства регулятора и почему операторы идут на такие меры - об этом рассуждают Сергей Половников, content-review.com и Алексей Бойко, MForum.ru.
А что думаете вы? Стоит ли операторам опасаться ФАС в связи с отменой безлимитов?
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