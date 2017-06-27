Роботренды: Новости робототехники и БЛА 27.06.2017

MForum.ru
27.06.2017,
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FANUC и Cisco покажут решение ZTD на "Иннопром-2017"
Совместное решение ZDT (Zero Down Time) - средство для мониторинга состояния и параметров работы промышленных роботов FANUC. ZDT призвано предотвращать простои производства и выход оборудования из строя.
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Promobot начал работать в "Сибпромстрое"
Робот будет "консультировать клиентов" и "демонстрировать им объекты недвижимости". Особенность проекта - нижняя часть туловища и руки робота позолочены. Стал ли робот более привлекательным? Дизайн, что-называется, "на любителя". В "Сибпромстрое" отмечают позитивную реакцию клиентов компании на новинку.
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В Мордовии открылся центр с роботами-симуляторами
Аккредитационно-симуляционный центр открылся в Саранске при мединституте МГУ им. Огарева. Для него построено здание площадью 800 кв.м. В центре медики смогут пройти обучение на роботизированных тренажерах пациентов и получить свидетельство об аккредитации, которое с 2018 года периодически должны получать все врачи. Центр оснащен симуляционными технологиями и роботами-манекенами для отработки практических навыков. Стоимость проекта - 60 млн руб.
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Рынок ИИ в области здравоохранения стремительно расширяется
Accenture Consulting оценивает совокупный среднегодовой темп роста рынка ИИ и робото-ассистивных систем, разработанных специально для здравоохранительной области, в 40%. В денежном выражении речь идет о скачке с $600 млн в 2014 году до $6.6 млрд в 2021 году. Подробнее об этом.
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