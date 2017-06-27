Роботренды: Новости робототехники и БЛА 27.06.2017

FANUC и Cisco покажут решение ZTD на "Иннопром-2017" Совместное решение ZDT (Zero Down Time) - средство для мониторинга состояния и параметров работы промышленных роботов FANUC. ZDT призвано предотвращать простои производства и выход оборудования из строя.





Promobot начал работать в "Сибпромстрое" Робот будет "консультировать клиентов" и "демонстрировать им объекты недвижимости". Особенность проекта - нижняя часть туловища и руки робота позолочены. Стал ли робот более привлекательным? Дизайн, что-называется, "на любителя". В "Сибпромстрое" отмечают позитивную реакцию клиентов компании на новинку.





В Мордовии открылся центр с роботами-симуляторами Аккредитационно-симуляционный центр открылся в Саранске при мединституте МГУ им. Огарева. Для него построено здание площадью 800 кв.м. В центре медики смогут пройти обучение на роботизированных тренажерах пациентов и получить свидетельство об аккредитации, которое с 2018 года периодически должны получать все врачи. Центр оснащен симуляционными технологиями и роботами-манекенами для отработки практических навыков. Стоимость проекта - 60 млн руб.



