Роботренды: Новости робототехники и БЛА 27.06.2017

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Роботренды: Новости робототехники и БЛА 27.06.2017

27.06.2017, MForum.ru

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FANUC и Cisco покажут решение ZTD на "Иннопром-2017"

Совместное решение ZDT (Zero Down Time) - средство для мониторинга состояния и параметров работы промышленных роботов FANUC. ZDT призвано предотвращать простои производства и выход оборудования из строя.

Promobot начал работать в "Сибпромстрое"

Робот будет "консультировать клиентов" и "демонстрировать им объекты недвижимости". Особенность проекта - нижняя часть туловища и руки робота позолочены. Стал ли робот более привлекательным? Дизайн, что-называется, "на любителя". В "Сибпромстрое" отмечают позитивную реакцию клиентов компании на новинку.

В Мордовии открылся центр с роботами-симуляторами

Аккредитационно-симуляционный центр открылся в Саранске при мединституте МГУ им. Огарева. Для него построено здание площадью 800 кв.м. В центре медики смогут пройти обучение на роботизированных тренажерах пациентов и получить свидетельство об аккредитации, которое с 2018 года периодически должны получать все врачи. Центр оснащен симуляционными технологиями и роботами-манекенами для отработки практических навыков. Стоимость проекта - 60 млн руб.

Рынок ИИ в области здравоохранения стремительно расширяется

Accenture Consulting оценивает совокупный среднегодовой темп роста рынка ИИ и робото-ассистивных систем, разработанных специально для здравоохранительной области, в 40%. В денежном выражении речь идет о скачке с $600 млн в 2014 году до $6.6 млрд в 2021 году. Подробнее об этом.

 

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