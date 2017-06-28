Роботренды: Новости робототехники и БЛА 28.06.2017

Raptor EV - легкая беспилотная платформа для сельского хозяйства Шотландская компания RaptorUAS представила рынку легкую беспилотную платформу вертикального взлета и посадки с фиксированным крылом - новинка получила название Raptor EV. ТТХ аппарата впечатляют - дрон способен оставаться в воздухе порядка 5 часов, разгоняется до 60 км/ч, поднимает до 3.5 кг полезной нагрузки при общем весе около 9 кг.



