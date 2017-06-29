Роботренды: Новости робототехники и БЛА 29.06.2017

MForum.ru
29.06.2017,
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ИИ увеличит глобальный ВВП на US$15.7 триллиона
Такой прогноз предлагают аналитики PwC по итогам проведенного исследования "Искусственный интеллект: не упустить выгоду"
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МГТУ им. Баумана показал на МВМС-2017 безымянный прототип ТНПА
Такой подводный телеуправляемый робот может использоваться для осмотра подводной части обшивки судна или корабля, а также для контроля стенок реактора, погруженных в охлаждающий бассейн.
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Беспилотник с мозгами от NVIDIA может самостоятельно перемещаться по лесу
Проблема автоматического избегания столкновений - актуальная тема для летающих беспилотников. Выпущенная в 2015 году платформа NVidia Jetson TX1, пара цифровых камер и программа ИИ на основе глубокого обучения, позволяют беспилотнику самостоятельно передвигаться по лесу, не натыкаясь на препятствия
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Робота R2-D2 из киносаги "Звездные войны" продали с аукциона за $2.76 млн
Робота продали на торгах аукциона Profile in History в Калифорнии. Имя покупателя не разглашается.
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На МВМС-2017 показывают АНПА "Глайдер-2.5"
Это обновленный автономный необитаемый подводный аппарат (глайдер), совместная разработка СПбГМТУ и НПП ПТ "Океанос".
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