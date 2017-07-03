Роботренды: Новости робототехники и БЛА 03.07.2017

Avenger - ударный дрон с расширенными стелс-возможностями ВВС США в ближайшие годы получат в свое распоряжение впечатляющую новинку - БЛА, ранее известный как Predator C, отличающийся от предшественников расширенными стелс-возможностями и более мощным двигателем, а также способный служить в качестве ведомого для пилотируемых самолетов.



