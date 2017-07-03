Роботренды: Новости робототехники и БЛА 03.07.2017

MForum.ru
03.07.2017,
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Avenger - ударный дрон с расширенными стелс-возможностями
ВВС США в ближайшие годы получат в свое распоряжение впечатляющую новинку - БЛА, ранее известный как Predator C, отличающийся от предшественников расширенными стелс-возможностями и более мощным двигателем, а также способный служить в качестве ведомого для пилотируемых самолетов.
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Несет ли робототехника угрозу правам и чувствам верующих?
Необычную для RoboTrends тему - роботы и религия, поднимает в своей статье - колонке Никита Куликов, учредитель АНО #ПравоРоботов
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В Швейцарии строят дом с использованием роботов и 3D-принтеров
Строительство ведут в Дюбендорфе. Здесь 8 профессоров ETH Zurich сооружают трехэтажный дом под названием DFAB House, используя цифровые процессы. В строительстве задействован строительный мобильный робот на мобильной гусеничной платформе.
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