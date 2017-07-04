Пресс-релизы: Павел Ершов назначен операционным директором Microsoft в России

04.07.2017, MForum.ru

Москва, 3 июля 2017 года. — Операционным директором Microsoft в России назначен Павел Ершов, он приступает к своим обязанностям с сегодняшнего дня. На этом посту Павел заменит Томаша Боченека, который недавно был назначен на должность президента Microsoft в России.

В своей новой роли Павел будет отвечать за операционную деятельность Microsoft в России и за рост бизнеса во всех ключевых для компании сегментах рынка. Господин Ершов будет напрямую подчиняться главе Microsoft в России.

«Я рад снова присоединиться к команде Microsoft — это и интересный вызов с точки зрения стоящих перед компанией задач на российском рынке, и уникальная возможность сыграть важную роль в развитии цифровой трансформации бизнеса в стране. В новой должности я приложу максимум усилий для реализации этих целей», — заявил господин Ершов.

Павел Ершов начал свою ИТ-карьеру в Microsoft в 1998 году и до 2011 занимал в компании различные должности, в частности возглавлял Департамент по работе с госучреждениями и являлся членом совета директоров компании. За время работы Павлу удалось увеличить доли присутствия сервисов и программных продуктов Microsoft на рынке, а также расширить взаимодействие с представителями госучреждений.

В 2011 году Павел принял решение перейти в Parallels, где занял должность президента компании по развивающимся рынкам. С 2014 по 2015 годы Павел работал в Сингапуре, где отвечал за продажи и операционную деятельность компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Позднее в 2015 году он перешел в Ingram Micro, где занял должность вице-президента. В этой должности он развивал международные продажи и маркетинговую стратегию облачных платформ компании.

Павел является выпускником МГИМО по специальности международная экономика.

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