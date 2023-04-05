Развитие сетей: МТС улучшила покрытие на хордовых магистралях Москвы

MForum.ru

Развитие сетей: МТС улучшила покрытие на хордовых магистралях Москвы

05.04.2023, MForum.ru

МТС продолжает развивать сеть сотовой мобильной связи в Московском регионе. На всех работающих сегментах новых транспортных автомагистралей обеспечено непрерывное покрытие, средняя скорость мобильного доступа к интернету на 30-40% до 110 Мбит/с.

 

 

Для того, чтобы добиться такого результата МТС установила новые BS, перенастроила действующее оборудование, расположенное вдоль четырех новых городских автомагистралей, формирующих хордовое кольцо между ТТК и МКАД. Кроме того, связь появилась на Северо-Западной хорде, а также на всех участках Северо-Восточной и Юго-Восточных хорд и Южной Рокады, которые уже открыты для движения транспорта.

Всего новые магистрали и прилегающие к ним объекты, обеспечены покрытием от более, чем 1500 базовых станций. Оборудование МТС агрегирует все доступные LTE диапазоны, кроме того, при необходимости трафик перенаправляется на соседние базовые станции.

По данным МТС, проделанные работы позволили нарастить пропускную способность сети, повысить стабильность подключений и скорость интернета на 30%-40%. Средняя скорость мобильного интернета, доступная абоненту, как сообщает МТС, достигает 110 Мбит/с (в часы пик - в среднем 35 Мбит/с).

«Ежедневно жители Москвы проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут. Благодаря новым автомагистралям это время заметно сократится, но все же, в силу масштабов столицы, это будут не минуты, а часы, с учетом того, что в среднем автомобилист в Москве проезжает 56 км за пять поездок, – комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Мы понимаем важность качественной связи на всей транспортной инфраструктуре города, поэтому постоянно расширяем и улучшаем свою сеть параллельно с ее развитием. Это позволяет нашим абонентам пользоваться интернетом в пути так же легко и свободно, как дома или в любом другом месте города».

Завершение работ по обустройству нового хордового кольца ожидается к концу 2023 года. Его общая длина превысит 133 км, что втрое больше, чем протяженность ТТК.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МТС развитие сети Московский регион Москва

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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