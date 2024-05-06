Развитие сетей: МегаФон в Москве - распределенные антенные системы MIMO 2x2 появились в новых районных центрах Москвы

06.05.2024, MForum.ru

Инженеры МегаФон завершили о строительстве сети в зданиях бывших кинотеатров Алмаз и Планета в Москве. После завершения реконструкции, они станут пространствами для досуга москвичей. Заявляемые оператором скорости - до 180 Мбит/c.

Сеть МегаФона по данным оператора покрывает всю территорию районного центра «Место встречи Алмаз», которая после завершения реконструкции составит 5557 кв.м. Здесь развернуто indoor покрытие с использованием распределенной антенной системы MIMO 2x2.

Аналогичное решение технические специалисты внедрили и в здании «Место встречи Планета».

«Оба кинотеатра с 1960-х годов пользовались огромной популярностью у нескольких поколений москвичей, но время оказалось беспощадно к зданиям: обветшавшие и заброшенные объекты уже перестали напоминать о впечатлениях от столь долгожданных киносеансов. Теперь бывшие кинотеатры ждет новая жизнь — они, как и прежде, станут точками притяжения для местных жителей, но уже с более современной начинкой, частью которой стала наша телеком-инфраструктура. Мы использовали надежные технические решения, которые помогут москвичам получить максимум удовольствия от отдыха и шопинга в обновленных общественных центрах», — отметил директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Районный центр «Место встречи Алмаз» находится на юге Москвы — в Донском районе, а «Место встречи Планета» — на западе, в Очаково-Матвеевском. Оба центра — часть инновационного проекта девелоперской компании ADG group. Проект «Место встречи» призван объединить соседские сообщества каждого района, стать новой площадкой для инициатив местных жителей, а также локальным социокультурным пространством.

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теги: развитие сетей Москва Московский регион МегаФон

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