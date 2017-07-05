Анонсы: Homtom HT50 с батареей емкостью 5500 мАч выйдет на рынок в июле

MForum.ru
05.07.2017,
В наши дни смартфоны с емкими аккумуляторами весьма популярны у пользователей, поэтому подобные устройства все чаще появляются в ассортименте самых разных производителей. И уже в июле подобное устройство появится в портфолио Homtom.
Ключевая особенность Homtom HT50 – аккумулятор емкостью 5500 мАч при достаточно привлекательной цене. Впрочем, спецификации сравнительно скромные – 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек с 2,5D-стеклом, чипсет MediaTek MT6737, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти.
Фоточасть Homtom HT50 представлена двумя 13 Мп камерами со вспышками (на задней и передней панелях). Также в наличии сканер отпечатка пальца и Android 7.0 Nougat в качестве программной основы. На время предзаказа цена Homtom HT50 составтит $99,99, обычная цена будет выше на $10.
© Антон Печеровый,
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