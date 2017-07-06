Роботренды: Новости робототехники и БЛА 06.07.2017

MForum.ru
07.07.2017,
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Судебная система должна адаптироваться к появлению “умных” роботов
В ближайшие годы на улицах городов многих стран появятся беспилотные автомобили. Небо наполнится грузовыми курьерскими беспилотниками, а затем и автономными пассажирскими аэротакси. К извечной проблеме робоэтики (кого спасать в первую очередь в случае неизбежной аварии), добавляются юридические аспекты - в частности, вопрос об ответственности программистов и компаний-производителей за зашитые в роботов алгоритмы. Законодательство и судебные системы придется адаптировать таким образом, чтобы они учитывали новые возможности и угрозы, но при этом не задушили в зародыше технологии новой эры.
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Ученые обещают революцию в машинной этике
До недавнего времени считалось, что человеческую мораль сложно алгоритмизировать. Ученые из Института когнитивных наук Университета Оснабрюка провели эксперименты, моделируя в виртуальной реальности различные сценарии поведения водителей в аварийных ситуациях.
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Хватит ли $20 млн, чтобы сделать гонки БЛА настоящим спортом?
DRL собрала порядка $20 млн венчурного капитала, стремясь превратить гонки БЛА из экзотического хобби в спорт будущего. Компания уже заручилась поддержкой таких гигантов как BMW и Amazon, собрала первичную аудиторию и перенесла соревнование с улиц на специально разработанные “треки”.
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С 5 июля вас могут оштрафовать за использование беспилотника
С 5 июля на территории РФ вступают в силу требования Воздушного кодекса для малых беспилотников, т.е. летающих аппаратов массой от 0.25 кг до 30 кг. Их владельцы, согласно закону, должны ставить их на учет.
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