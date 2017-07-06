Роботренды: Новости робототехники и БЛА 06.07.2017

Судебная система должна адаптироваться к появлению “умных” роботов В ближайшие годы на улицах городов многих стран появятся беспилотные автомобили. Небо наполнится грузовыми курьерскими беспилотниками, а затем и автономными пассажирскими аэротакси. К извечной проблеме робоэтики (кого спасать в первую очередь в случае неизбежной аварии), добавляются юридические аспекты - в частности, вопрос об ответственности программистов и компаний-производителей за зашитые в роботов алгоритмы. Законодательство и судебные системы придется адаптировать таким образом, чтобы они учитывали новые возможности и угрозы, но при этом не задушили в зародыше технологии новой эры.



