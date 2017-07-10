Кадры: Павел Корчагин назначен директором по инфраструктуре "МегаФон"

10.07.2017, MForum.ru

10 июля 2017. Москва. Павел Корчагин назначен директором по инфраструктуре компании «МегаФон». Ранее Павел занимал должность директора Северо-Западного филиала.

В новой должности Павел сосредоточится на работе по улучшению качества сети «МегаФона», а также обеспечении инфраструктурного и цифрового лидерства компании на рынке. Напомним, что направление инфраструктуры компании входит в операционный блок, который возглавляет Анна Серебряникова.

Биография

С 1986 по 1992 год Павел Корчагин работал инженером, научным сотрудником НИИСМ (г. Москва). С 1993 по 2002 год работал в должности старшего инженера, а затем был назначен начальником отдела информатики и автоматизации банковских работ в «Сбербанке» (г. Волгоград). С 2002 по 2003 год являлся техническим и генеральным директором ЗАО «Волгоград Мобайл».

Более 14 лет работает в компании «МегаФон»: с 2003 года Павел Корчагин работал техническим директором, с 2007 назначен первым заместителем генерального директора ЗАО «Мобиком-Центр» («МегаФон-Центр»). С 2009 года был заместителем директора, а с 2011 по 2014 год возглавлял Центральный филиал компании.

С 2014 по 2016 год г-н Корчагин руководил Поволжским филиалом, а с 2016 по 2017 Северо-Западным филиалом «МегаФона».

Павел Корчагин окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Автоматические системы».

Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru:

"Эта замена - вынужденная для "МегаФон". В начале июня 2017 года после сбоев на сети компании, ее покинул прежний директор по инфраструктуре - Александр Башмаков. В комментариях компания отрицала связь его ухода с авариями, но, очевидно, что иные версии маловероятны. Впрочем, рассуждая об авариях вряд ли можно обойти и роль в них Анны Серебряниковой, а она-то как раз никуда не ушла.

За прошедший месяц принято решение о выдвижении на важный пост директора по инфраструктуре Павла Корчагина, руководителя региона, где "МегаФон" традиционно тестирует различные новые решения. Что же, я всегда поддерживаю продвижение специалистов внутри компании вместо привлечения "варягов", поэтому и в этом случае считаю данное кадровое решение правильным. В целом мне импонирует позиция Сергея Солдатенкова работать с той командой, которая ему досталась от прежнего руководства, не занимаясь массовыми "расстрелами". Тем не менее, г-н Солдатенков никуда не уйдет от необходимости сокращения управленческого персонала. МегаФон ждут сокращения, которые назовут, как водится, "укрупнением филиалов". С соответствующим сокращением качества управления и надежности сети.

+ +